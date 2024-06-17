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大巨蛋強降雨室內又漏水 蔣萬安：視營運不佳列績效考評

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中央氣象署昨天下午針對八縣市發布豪大雨特報，其中台北市升級為豪雨特報，同時在台北巨蛋舉行的中職賽事也出現漏水現象。記者葉信菉／攝影
中央氣象署昨天下午針對八縣市發布豪大雨特報，其中台北市升級為豪雨特報，同時在台北巨蛋舉行的中職賽事也出現漏水現象。記者葉信菉／攝影

中信兄弟6月15、16日在台北大巨蛋舉辦「阪神甲子園球場日」活動，首日即吸引32988名球迷進場，創下中職例行賽進場人數的新紀錄。不過昨天台北市午後強降雨，大巨蛋室內有發生多處漏水情形，台北市長蔣萬安今天表示，昨天當然第一時間市府接獲通報，就即刻的通知遠雄，並要求遠雄先清查區域，並且儘快的提供球迷換位以及相關的補償。

由於大巨蛋啟用至今，半年就漏水至少4次，媒體也問蔣，北市府說會把這個缺失列為考評，如果連續兩年評分是70分以下的話，就會視為營運不佳，可以解約，有可能會走上這條路嗎?蔣說，市府一切一定是依照合約的規定來進行。

蔣萬安今天上午出席兒童發展篩檢及聯合評估衛教主軸記者會時說，每一次這樣漏水或是各項事故發生，依照合約確實就是會列入在市府的年度績效考評，而且連續兩年70分以下，就是視為營運不佳，最重就是解約，所以這個部分我們都會持續的督促遠雄，將各項的設施進行改善。

大巨蛋 漏水

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