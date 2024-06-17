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大巨蛋遇大雨就漏水 蔣萬安：列入年度績效考評

中央社／ 台北17日電
台北大巨蛋去年底啟用，卻每逢大雨都會下起小雨。台北市長蔣萬安今天說，昨天知道大巨蛋再度漏水時，第一時間就通知遠雄處理，這些狀況也會列入年度營運績效評估中。聯合報系資料照
台北大巨蛋去年底啟用，卻每逢大雨都會下起小雨。台北市長蔣萬安今天說，昨天知道大巨蛋再度漏水時，第一時間就通知遠雄處理，這些狀況也會列入年度營運績效評估中。聯合報系資料照

台北大巨蛋去年底啟用，卻每逢大雨都會下起小雨。台北市長蔣萬安今天說，昨天知道大巨蛋再度漏水時，第一時間就通知遠雄處理，這些狀況也會列入年度營運績效評估中。

台北市昨天下午降下豪雨，信義區3小時累積雨量超過百毫米，正舉辦中職賽事的大巨蛋室內也再度下起小雨，遠雄集團副總經理楊舜欽因此向受影響民眾致歉，表示將檢討並改善。

蔣萬安今天上午出席台北市衛生局113年兒童發展篩檢記者會前接受媒體聯訪表示，昨天第一時間就通知遠雄並要求清查受影響區域，盡快提供球迷換位及相關補償。

媒體追問，大巨蛋頻頻漏水，是否有可能連續2年營運績效評估70分以下，甚至解約。蔣萬安說，一切依照合約規定來進行，這些狀況都會列入年度考評中，將持續督促遠雄改善各項設施，若連續2年達70分以下視為營運不佳，最重可以解約。

有關大巨蛋何時能舉辦演唱會等非體育賽事，蔣萬安指出，內政部在民國106年的函示說得很清楚，大巨蛋是體育場館，所以不適用建築技術規則建築設計施工編第127條規定，如果要舉辦體育賽事外的活動，就依照台北市大型群聚活動安全管理自治條例進行。

至於是否會再就相關問題行文內政部，蔣萬安說，市府願意面對大巨蛋被綁住的各項限制及問題，將尊重議會決議，若議會這週討論能形成共識，就會朝這方向進行。

台北市議會12日針對大巨蛋能否辦理演唱會進行政黨協商，討論使照註記第29點「應檢討符合建築技術規則建築設計施工編第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全」的解套方式。

台北市議會議長戴錫欽當時說，由於會中未達共識，19日將再度進行討論，若通過即送交市府研議辦理。

大巨蛋 蔣萬安

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