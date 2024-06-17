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星期評論／兩岸「雙城記」 蔣萬安能否搭橋

聯合報／ 本報記者李承穎
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。圖／台北市政府提供

賴清德總統上任後，兩岸敵意螺旋持續上升，雙方唯一官方溝通管道僅剩雙城論壇，台北市長蔣萬安雖身處民進黨所製造的各種兩岸困境中，卻是主動為兩岸破冰最好契機。「這是最好的時代、也是最壞的時代」《雙城記》的開頭名言，將可驗證在現實版的雙城論壇上。

蔡英文政府執政8年，兩岸愈加兵凶戰危，不僅共機擾台，台灣農產品陸續封禁，觀光也陷入困境中，成為兩岸近年「最壞的時代」。

但是，去年蔣萬安赴上海參加雙城論壇，逛上海豫園夜市跟大陸民眾熱烈互動，還與上海市長龔正自拍，都讓兩岸關係暫時得到緩解。蔣萬安甚至向龔正請命，表達「台灣農民安心種、上海市民放心吃」，得到龔正的正面回應，今年北農已有水果輸陸計畫。

觀光情勢今年更加嚴峻，花蓮在歷經403大地震後，呈現「觀光休克」狀態，端午連假住房率突破不了2成，官員悲觀預測要恢復正常至少要4到6個月，當中國大陸影星胡歌和上海市台辦主任鍾曉敏訪台，觀光業者看到破冰契機，花蓮觀光協會理事長陳義豐直言，陸客團行程多是8天7夜，且是環台旅遊，其他縣市都能受益。

但賴清德上任後一面喊兩岸要和平共榮，一面卻任由府院黨攻擊胡歌來台是統戰，甚至陸委會還說龔正是「二把手」，表面上貶低對岸官員，實際上卻是嘲諷蔣萬安請不到「大咖」來雙城論壇，不僅無助兩岸共榮，更讓即將到來的雙城論壇蒙塵。

雖然兩岸解凍在民進黨執政下成為奢望，但在賴上任後，緊接著台北就要舉辦雙城論壇，唯一的希望也在蔣萬安身上，民眾都在看，蔣萬安能否跳脫政治困境？

中央關門失聯，雙城論壇就像開了一扇窗，賴清德做不到的交流對話、和平共榮，蔣萬安若能順利搭橋，或能成就兩岸「最好的時代」。

上海 蔣萬安 雙城論壇

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