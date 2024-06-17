護樹意識提高 台電人員也要學修樹

各地護樹意識提高，連台電人員也要考修樹證照，有台電人員表示，考證照能充實專業知識，也當「護身符」，避免失誤遭投訴。另，從2020年起，北市、新北與桃園共同簽署「北北桃樹木修剪認證合作MOU」，相互採認，提高考照風氣。

新北市景觀處推動樹木修剪認證課程，從事樹木修剪人員均先上課，再考取景觀樹木修剪技術合格證，此證在北北桃都被認證，新北考場在新店十四張歷史公園。

在台電任職3年多的陳姓男子表示，公司沒有硬性規定要考修樹證照，是考量遇颱風或大雨要搶修電力，一旦路樹倒塌或卡在電線桿，若沒學過修剪方法，隨意觸碰容易有危險。

二來是台電人員會固定巡檢負責範圍內的電桿，若發現路樹長歪，或枝幹爬上電桿上就要適時修剪，否則碰到臨時搶修任務，若被樹枝卡住，勢必影響作業速度。

再者修剪路樹是一門專業，若被公所、里長或民眾抱怨「修剪得很難看」，可能遭投訴，精進修樹專業能力，能讓工作過程更順利。

台北市公園處表示，為避免樹木遭不當修剪，2014年起辦理「樹木修剪技術教育訓練及資格考試」，將植物生理、樹木修剪與維護、修剪人員安全衛生管理等觀念傳授公務員及廠商，並於工程契約內規定廠商須於開工前取得合格證照提送備查。

2020年起，北市、新北與桃園共同簽署「北北桃樹木修剪認證合作MOU」，互相認用；證照效期3年，考照免費。

公園處說，以往修樹廠商人員良莠不齊，且因地緣關係，共通廠商多，因此簽署MOU，契約中要求修樹人員須取得認證。區域間相互認證已推行一段時間，逐漸制度化。