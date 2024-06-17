32人顧9萬路樹 北市試辦科技巡檢

台北市有9.2萬株行道樹，每5年一次全面性健檢，高風險樹木提高到每年1次，仍難以避災，近年多次發生路樹倒塌致人死傷意外，公園處行道樹巡查編制有12人、委外人力20名，32人要徹底執行人工巡查力有未逮，今年試辦光達監測，鎖定人潮車流多且樹木風險度較高主要道路，監測為期6個月，節省巡查人力，也能精準掌握樹木生長變化。

北市公園處統計，2021年至今年5月底因行道樹傾倒導致傷亡累計有1死10傷，目前每5年辦理1次行道樹全面性健檢，委託專業廠商做安全評估，並針對各風險等級的行道樹，進行不同頻率的追蹤健檢，高風險每1年1次、中風險每3年1次、低風險每5年1次。

台北市行道樹巡查維管為公園處園藝工程隊權責，公園處說，行道樹巡查團隊中，機關編制人力加上委外人員共32人，每年委外巡查經費約1230萬元，近年有逐年增加經費。

公園處坦言，行道樹數量龐大，如以人工方式進行樹木巡查仍力有未逮，今年開始試辦光達監測，針對人車密度高、高風險樹木多的路段，如中山北路一段（長安西路－南京西路）進行光達監測。

光達監測方式包含固定式、手持式及車載式3種，監測為期6個月，最終比較各式光達實際應用效果，盼能節省巡查人力負荷，也及早發現樹木生長變化。

新北有7萬3千株行道樹，樹木管理由各區公所處理，均有委外廠商協助，各公所經費不一，三重、板橋一年護樹經費5、600萬，偏鄉僅2、300萬。農業部林業試驗所副所長吳孟玲說，台北市有任何狀況容易被立即揭露，新北幅員大，路樹突倒伏也是有，只是近1、2年沒被關注。

吳孟玲觀察，近年颱風少侵入雙北，較大挑戰是豪大雨，平時就要強化樹木根基，規畫夠大樹穴，才是根本之道。

新北一名承包廠商表示，路樹修剪時會順便做健康檢查，目測灌木的樹葉、樹根有無異樣，發現顏色黯淡或抓地力不夠，就立即通報景觀處。

園藝公司王姓業者說，樹不會突然倒塌，通常是生病已久，狀況不好卻沒被發現。如何觀察樹有無生病？他說，如果樹葉較稀疏、顏色不像平常翠綠，或靠近根處呈現深褐色，有異狀就要進一步檢查。