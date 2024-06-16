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雨炸雙北山區..北市雙溪新北北港溪防災警告至晚19:10

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
累積雨量大安區福州山已累積101毫米雨量、信義區瑠公國中測站也達84.5毫米累積雨量。圖／北市災防辦提供
累積雨量大安區福州山已累積101毫米雨量、信義區瑠公國中測站也達84.5毫米累積雨量。圖／北市災防辦提供

氣象署今天下午16點25分，再度對台北市發布豪雨特報。其中雙北包括台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）、及新北市北港溪（汐止柯子林）發布災防警告。持續時間將至晚間19時10分，提醒此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

北市災防辦公室表示，中央氣象署於17時10分持續對北市發布大雷即時訊息。由新北市往文山區移動之對流系統有略為增強趨勢，預計大安、信義、文山、南港區仍有時雨量20毫米以上雨勢，北投區平地外之行政區亦有時雨量10至20毫米之雨勢發生。降雨持續時間約1小時。

至於目前台北市區最大時雨量，截至下午16時40分，發生大安區福州山時雨量達79毫米、其次為信義區挹翠山莊達62.5毫米。至於累積雨量大安區福州山已累積101毫米雨量、信義區瑠公國中測站也達84.5毫米累積雨量。

氣象署今天下午16點25分，再度對台北市發布豪雨特報。本報資料照片
氣象署今天下午16點25分，再度對台北市發布豪雨特報。本報資料照片

暴雨 雨量

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