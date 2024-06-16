ACTURA璞學智慧驚傳倒閉 台北市收2件投訴消保官要查

來自澳洲的「ACTURA璞學智慧」驚傳倒閉。有家長投訴，Actura在台灣與多所學校配合，主要提供的業務包含教育機器人、國際研學等課程及夏令營，收費不低，如今面臨金流問題即將倒閉。北市法務局今表示，目前收到2件投訴，將會同商業處及教育局進行了解，要求業者說明並妥處。

北市消保官楊麗萍表示，日前收到2件消費申訴案，有關參加海洋學校營隊衍生退費消費爭議，雙方並已到場協商。就消費者反映該業者聲明無法繼續營運，疑似倒閉，法務局將會同商業處及教育局進行了解，要求業者說明並妥處。

台灣璞學智慧負責人趙嘉浩說，目前台灣公司員工嘗試自救，並期找到包括國際研學對家長退錢的各種可能解決方案，但現金均為澳洲Actura母公司取走。正同步聯繫可聯絡到的董事或股東，並盤整公司剩餘資源，台灣團隊嘗試能做到盡量降低家長與所有廠商的損失，目前也積極整理溝通窗口。台灣璞學智慧善後員工正積極聯繫學校，希望第一時間能跟家長說明原委。

ACTURA官網首頁則放上聲明，由於疫情持續衝擊、經營不善和現金流不足，Actura International Corp.全球教育集團現將進行公司關閉與清算。對給大家帶來的不便和困擾深感抱歉，經過多方努力，仍無法持續運營下去，因此在慎重考慮後做出此決定。