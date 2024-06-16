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ACTURA璞學智慧驚傳倒閉 台北市收2件投訴消保官要查

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
Actura倒閉，多名家長、學校受害，台北市收到2件申訴，消保官也將介入調查。圖／翻攝ACTUAR IG
Actura倒閉，多名家長、學校受害，台北市收到2件申訴，消保官也將介入調查。圖／翻攝ACTUAR IG

來自澳洲的「ACTURA璞學智慧」驚傳倒閉。有家長投訴，Actura在台灣與多所學校配合，主要提供的業務包含教育機器人、國際研學等課程及夏令營，收費不低，如今面臨金流問題即將倒閉。北市法務局今表示，目前收到2件投訴，將會同商業處及教育局進行了解，要求業者說明並妥處。

北市消保官楊麗萍表示，日前收到2件消費申訴案，有關參加海洋學校營隊衍生退費消費爭議，雙方並已到場協商。就消費者反映該業者聲明無法繼續營運，疑似倒閉，法務局將會同商業處及教育局進行了解，要求業者說明並妥處。

台灣璞學智慧負責人趙嘉浩說，目前台灣公司員工嘗試自救，並期找到包括國際研學對家長退錢的各種可能解決方案，但現金均為澳洲Actura母公司取走。正同步聯繫可聯絡到的董事或股東，並盤整公司剩餘資源，台灣團隊嘗試能做到盡量降低家長與所有廠商的損失，目前也積極整理溝通窗口。台灣璞學智慧善後員工正積極聯繫學校，希望第一時間能跟家長說明原委。

ACTURA官網首頁則放上聲明，由於疫情持續衝擊、經營不善和現金流不足，Actura International Corp.全球教育集團現將進行公司關閉與清算。對給大家帶來的不便和困擾深感抱歉，經過多方努力，仍無法持續運營下去，因此在慎重考慮後做出此決定。

ACTURA指出，過去努力應對疫情帶來的各種挑戰。盡管採取了多種措施來減少影響，但無法扭轉局面，疫情的傷害遠超預期，在疫情後的幾年仍持續影響，使經營環境變得異常困難，再加上大環境的影響，如利率上升、生活成本變高導致消費習慣改變，這些都進一步加劇了經營壓力，募資活動也未能如預期般成功，使得現金流出現瓶頸。

Actura璞學智慧台灣官網首頁放上聲明。圖／翻攝Actura官網
Actura璞學智慧台灣官網首頁放上聲明。圖／翻攝Actura官網

教育局 澳洲 疫情

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