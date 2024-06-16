新北蘆洲建商贈60萬獎學金 侯友宜盼善力量延續

新北市蘆洲在地建商捐贈新台幣60萬元獎學金給在地8間學校的成績優異或特教生，共149名學生受惠。新北市長侯友宜勉勵學生心存感念，未來換學生幫助別人，延續善的力量。

蘆洲區公所今天與蘆洲在地建商「崇利建設」辦理捐贈蘆洲區各級學校第2屆公益獎學金頒獎典禮，除了鼓勵成績優秀的學生，也獎勵在其他方面表現優異的學生及特殊生；包括蘆洲國小、鷺江國小、成功國小、忠義國小、仁愛國中、蘆洲國中、鷺江國中與三民高中（含國中部）共149名學生受惠。

侯友宜出席時致詞表示，崇利建設平時就熱心公益活動，曾捐贈7台大型捐血車與6台復康巴士，讓他非常感謝。

侯友宜勉勵學生表示，能得到獎學金是肯定也是鼓勵，大家在人生會碰到來自社會各界的貴人，當遇到瓶頸時有人願意幫忙，要心存感念，有一天換自己站在舞台上幫助別人，一棒接一棒，台灣才會更好。新北去年有約1萬名學生獲獎助學金，頒發4000多萬元，民間力量無窮，希望能繼續擴大這股力量。

身兼新北市府市政顧問的崇利建設總經理楊宗翰說，他去年得知一名老師將他發的紅包轉贈至學童急難救助基金後深受感動，讓他決定從去年開始頒發獎學金，希望幫助蘆洲子弟築夢，今年也繼續傳承，希望達到善的循環，未來換這些孩子有能力幫助更多人。

民進黨新北市議員彭佳芸表示，崇利建設在地方做很多社會公益，獎學金規模也逐年擴大，期待未來除了蘆洲，也可以擴展到三重，幫助更多孩子，讓孩子知道不管是任何時候面對失敗、挫折，永遠有人願意給他們關心與幫助。