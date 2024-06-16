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新北辦菲律賓126年國慶活動 數千菲人同樂

中央社／ 新北16日電

新北市政府勞工局與馬尼拉經濟文化辦事處今天在板橋體育館共同舉辦慶祝「菲律賓126年國慶活動」，吸引數千在台菲人到場同樂，當唱起兩國國歌時，現場氣氛格外隆重熱烈。

為慶祝菲律賓國慶日，勞工局等單位特別選在假日舉辦慶祝活動，一早就有許多遊覽車載來各地的在台菲人，規劃活動包括啦啦隊比賽、樂團表演及籃球友誼賽，後續還邀請菲國歌手朱莉安妮．桑喬斯 （JulieAnne San Jose）演唱多首歌曲。

新北市長侯友宜及馬尼拉經濟和文化辦事處主席兼駐台代表貝世偉（Silvestre H. Bello III）及菲國參議員杜連迪諾（Francis Tolentino）等多人都與會，現場響起中華民國和菲律賓國歌時，為現場氣氛掀起高潮。

貝世偉致詞表示，他代表在台超過15萬菲人向主辦單位新北市政府致謝，也對台灣人民親切與好客表示感謝，一起紀念126年前菲律賓獨立宣言這非常重要的歷史篇章。隨後，他還和侯友宜互贈紀念禮象徵兩國友好關係。

侯友宜表示，新北市移工人數高達9萬8748人，其中菲律賓籍移工有1萬2440人，新住民也有1804人。感謝大家離鄉背井遠渡重洋來台灣，對台灣的社會、經濟具有相當大的貢獻。

勞工局表示，今天在現場設置移工法令宣導攤位，幫助移工保護自己的權益，也特別安排了免費的視障按摩體驗及義剪活動，還安排抽獎活動，參與者有機會抽到手機、機票及腳踏車等獎項，與菲律賓朋友共度豐富美好的國慶假期。

移工 菲律賓

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