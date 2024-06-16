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新北性平調查96校專業人員掛蛋 議員：高階培訓60人只來15人

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜允諾補足各校性平調查專業人員。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜允諾補足各校性平調查專業人員。記者葉德正／攝影

校園性平事件複雜，需專業人員介入調查，不過新北市議員彭佳芸卻發現，新北市現在有85所國小、9所國中、2所高中完全沒有校內性平調查專業人員，今年的高階性平調查人員培訓班預計錄取60人，實際卻只有15人報名，沒有誘因老師興趣缺缺，最後是學校師生承擔後果。新北教育局坦言小校聘人困難，會持續補足大校，以支援小校方式進行。

彭佳芸指出，校園性平事件據性平教育法規定，須由性平教育平等委員會處理，依規定調查小組裡面1/3成員要具校園性別事件調查專業素養，強化校內性平調查專業人員人才庫非常重要。

但新北市現在有85所國小、9所國中、2所高中完全沒有校內性平調查專業人員，校園性平事件一天到晚在發生，在9月新的學年度能不能先把這96所學校，至少一位的性平調查專業人員補齊？

教育局長張明文表示，小型學校教職員不足，小校要聘專業人員，並到外支援的機會比較低，目前努力方向是將中大型學校盡量增加，跨校支援方式，目標是60班學校要有兩人，12班的學校要有一人為目標。

但彭佳芸說，少子化因素，很多學校都不到12班，教育局應該要有因應與配套措施；新北市長侯友宜則強調會盡全力調整。

彭佳芸也說，目前北市已經規畫除專業調查人員，至少要有一位高階的性平專業調查人員，教育局辦理高階校平調查人員培訓，預計5月底前錄取60人，卻只有報名15人，只好延期辦理。

彭佳芸說，這不能怪校內的教師為什麼興致缺缺，而是要問教育局推出的計畫還有推動校園性平的環境是不是不足?，教育局是推動性平教育的最主要單位，總不能雙手一攤「我開課了但是沒有人來啊」。

張明文表示，這確實是老師額外工作服務，目前研擬增加鼓勵方式，包括敘獎與相關津貼提升，還有撰寫報告經費；侯友宜則強調，增加老師負擔要給她相對鼓勵。

不願具名的校園調查人員指出，高階人員訓練雖有公費支應，但培訓時間很長，尤其他們都是老師出身，最希望的還是希望能專心在教學部分，如果參加培訓，若不影響教學，就要在假日，確實吸引力低。

該調查人員說，培訓過程耗費心力，但大部分老師不願參與性平調查小組，主因就是要面對很多令人痛心的案件，他們在教育現場，深知孩子的想法，但他們不是專業調查人員出身，事件調查過程勢必會面臨很多赤裸裸的案件，精神耗損相當高，也是教育人員興趣缺缺的原因之一。

教育局 校園

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