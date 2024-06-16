新市派出所警民比1：2693 議員批：累死基層 市府允再調配

因應淡海新市鎮人口成長，新北市警局、消防局規畫在淡水公七公園建警消共構大樓。議員鄭宇恩指出，整體警民比並未因新建廳舍提高，新市派出所警民比為1名員警服務2693人，恐成新北市警民比最高派出所。新北市長侯友宜說，淡水人口增加，警力也要增加，警察局會再通盤考量。

淡水新市鎮住戶約有4.3萬人，警消人力及廳舍卻跟不上人口增加速度。市警局、消防局規畫在淡水公七公園建共構大樓，但現已流標4次，警局4月23日增加預算，6月13日再次開標。鄭宇恩說，考量新市鎮治安需求，新建派出所有其必要，但也發現整體警民比，並沒有隨著新建廳舍而提升。

鄭說，新市派出所規畫16名警力，除正副所長外，其餘由水碓派出所、中山路派出所分別撥9及5人，等於有14名員額從舊市區撥到新市鎮。以此計算警民比，新市派出所為1:2693，恐成新北市警民比最高派出所，空有派出所的殼，對治安無益處。鄭也提出，若新市派出所遲遲無法決標，應考慮縮小量體、警消拆開或移至其他更合適的地方。

新北市警察局長廖訓誠說，原先預算員額沒有增加的話，現行只能先這樣調配，但現在有爭取到152名預算員額，會評估各分局人力，並在明年如實編列預算。

鄭宇恩質疑，中央5月30日核定新北明年新增152名警力，但市府無法承諾新增警力投注在淡水地區。廖訓誠解釋，現在新市派出所還在招標、準備興建，到時會再調配人力，認為加上新增的員額後，警民比不會這麼高了。