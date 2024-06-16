關渡碼頭YouBike亂停衍生亂象 交通局：加開公車班次

關渡碼頭貨櫃市集開幕快滿月，卻衍生不少亂象，因未設置YouBike站點，民眾亂停，影響動線。議員也說，現場有販賣酒精飲品，酒後除公車外，只能花15分鐘走回捷運站，呼籲市府應加開公車班次紓緩人流。交通局回應，上周末共加開8班次疏散近150人次，會請業者依情況調整，也會到關渡碼頭現勘看能否設YouBike站點。

由水利處打造的關渡碼頭貨櫃市集上月21日風光開幕，不只能欣賞水岸風情，還能品嚐異國美食，及音樂表演和裝置藝術創作，吸引不少民眾假日到訪，先也衍生環境髒亂、車子亂停等現象，市府當時也允諾會來增設停車格及加強清潔頻率。

實際觀察發現假日午後，因新開幕原因，造訪遊客也相當多，由於位置就在自行車步道附近有很多民眾都是騎Youbike到該處停下，但距離最近的站點是約300公尺關渡宮，很多民眾乾脆直接臨停在碼頭周邊，車量一多也造成動線混亂，影響民眾行走。

議員黃瀞瑩表示，碼頭旁的貨櫃市集很多攤位有販賣酒精飲品，周末晚上很多民眾會到這喝點小酒，但除停車上不便利外，周邊公車僅有2台，假日至少都要等50分鐘到1小時， 若喝了酒不能開車、騎自行車，除公車外，只能花15-17分鐘走到捷運站，盼市府能在假日傍晚尖峰時段，增加接駁車或加班車，讓民眾不必久候，也減少民眾開車意願。

公運處大眾運輸科長郭建辰表示，從上周末已請業者評估人流加開班次，包含6月8日增開2班次輸運77人次、6月9日增開3班次運輸24人次、6月10日增開3班次共運輸44人次，現場會有客運調度人員觀察，雖然末班車僅到8點，視情況調整車次，基本上晚上8點30分都還是有車可搭。

針對Youbike亂象，交通局運輸管理科長朱宸佐說，目前最近的關渡宮有62個車位可以提供借還車，未來也會評估關渡碼頭車流、人流，也會盤點是否有空閒空間現勘，比照大稻埕碼頭來設點，讓民眾可以騎腳踏車或搭大眾運輸，避免騎車、開車。