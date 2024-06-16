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影／柯文哲市長獎曾笑到笑不出來 蔣萬安愛心擁抱來者不拒

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
同學們跟市長蔣萬安要了各式各項的愛心，包括手指愛心、臉頰愛心、雙手高舉大愛心等，蔣萬安通通來者不拒超級配合。記者林麗玉／攝影
同學們跟市長蔣萬安要了各式各項的愛心，包括手指愛心、臉頰愛心、雙手高舉大愛心等，蔣萬安通通來者不拒超級配合。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天一整天在大安高工，為今年獲得市長獎的高國中學生頒獎。前市長柯文哲任內曾一度想取消頒獎典禮，原因是柯說自己「笑到最後笑不出來」。蔣萬安今天將當站整天、笑整天的人形立牌，還不忘致詞時跟同學說，「今天我是綠葉、作陪襯的，同學領獎時要比什麼姿勢，我會全力配合」。

果然今天上午的頒獎典禮，同學們跟蔣萬安要了各式各項的愛心，包括手指愛心、臉頰愛心、雙手高舉大愛心等，蔣萬安通通來者不拒超級配合，甚至還有同學有備而來，除了比大愛心、拿本子要蔣萬安簽名、最後還要大擁抱。

媒體追問，今天將當一整天人形立牌，會不會擔心笑到僵、是否有備而來？蔣萬安說，去年他也花一整天來頒發市長獎，不過今天他只是綠葉，要來陪襯所有在過去這3年表現非常優異的孩子們，學生們才是紅花，才是今天真正的主角。

至於會不會希望大兒子蔣得立高中的時候，也親自頒市長獎給他？蔣萬安說，他覺得都儘量給孩子最大的空間、最小的壓力。大兒子現在開始進入青少年時期，都快比他高了，前幾天他跟得立打籃球，都快防守不住。大兒子可能會覺得說領爸爸這個獎，還不如好好做喜歡做的事情。

蔣萬安今天也以過來人身分與孩子分享，接下來要進入很重要的大學階段，蔣除了鼓勵同學多參與社團活動，也提醒別忘修習愛情學分，盡情揮灑青春的歲月。

台北市長蔣萬安今天一開始致詞時，還跟同學說，「今天我是綠葉、作陪襯的，同學領獎時要比什麼姿勢，我會全力配合」。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天一開始致詞時，還跟同學說，「今天我是綠葉、作陪襯的，同學領獎時要比什麼姿勢，我會全力配合」。記者林麗玉／攝影

愛心 蔣萬安

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