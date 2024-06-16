大巨蛋能否辦演唱會19日再議 蔣萬安：努力克服

台北大巨蛋能否辦演唱會受矚目，台北市議會19日將再度討論解套方式，市長蔣萬安今天說，市府願意面對過去的各項限制，將努力克服困難，以符合市民期待。

台北市議會12日針對大巨蛋能否辦理演唱會進行政黨協商，討論使照註記第29點「應檢討符合建築技術規則建築設計施工編第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全」的解套方式。

台北市議會議長戴錫欽當時說，由於會中未達共識，19日將再度進行討論，若通過即送交市府研議辦理。

蔣萬安今天上午出席112學年度市長獎頒獎典禮前接受媒體聯訪表示，很高興各黨議員都關注大巨蛋能否舉辦體育賽事外的大型活動，也謝謝議長願意出面協商。

蔣萬安說，市府非常願意面對過去大巨蛋被綁住的各項限制，將尊重議會決議，努力克服各項困難，以符合市民對於舉辦演唱會等活動的期待，帶動整體經濟效益。

此外，蔣萬安在高中組頒獎前致詞表示，今天他只是綠葉，過去3年表現優異的得獎同學才是紅花，這是個非常榮耀的時刻，也是感恩的時刻，同學們要感謝一路上陪伴、支持他們的家人、朋友及師長。

蔣萬安說，進入重要的大學階段，他要鼓勵同學多參與社團活動、修習愛情學分，盡情揮灑青春歲月。他還笑說，作為陪襯，同學領獎時要比什麼姿勢他都會全力配合。