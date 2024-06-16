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「晚安大小姐」練好沒？ 蔣萬安賣關子：粉絲破20萬有彩蛋

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席高國中學生市長獎頒獎。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席高國中學生市長獎頒獎。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安因IG破10萬粉絲，昨晚在IG貼出兌現承諾影片，與抽出三位網友「蔣萬安和你講晚安」，影片一出吸引相當多網友敲碗，外縣市民也想聽蔣萬安「講晚安」，還有粉絲期待看蔣萬安跳晚安大小姐，蔣今天出席高國中學生市長獎頒獎，蔣萬安透露，彩蛋會偶一為之，未來粉絲到一個階段、也許20萬再突破往上，就會安排一些小驚喜，與粉絲互動。

另外，蔣萬安「講晚安」企畫的三位幸運兒中，還有一位今天得到市長獎同學，當時她也跟蔣萬安相好今天周日見，蔣萬安今天頒獎前表示，今天應該也會加碼「跟她說早安」。

蔣萬安說，這個IG破10萬粉絲「萬安講晚安」活動，是因為感謝IG上面的粉絲破10萬，特別企畫一個粉絲講晚安活動，很開心能與粉絲對話，今天也有一個孩子得到市長獎、也會出席，當天打電話給她時，約好說周日見，今天應該也會加碼「跟她說早安」。

不過因有粉絲期待蔣萬安跳晚安大小姐，蔣今說，他當然知道晚安大小姐，不過彩蛋偶一為之，這樣才會有驚喜。被問練好沒？蔣也先賣關子，表示當然現在不能馬上秀給大家看，這個就是一個驚喜，未來粉絲到一個階段，也許20萬再突破往上，就會安排一些小驚喜，與粉絲互動。

粉絲 蔣萬安 驚喜

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