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憶當年划龍舟撒花露水李四川貼文綠讚 網：難怪萬安緊抱

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川臉書貼文提到，記得2002年他當台北衛工處處長時，在基隆河龍舟比賽還撒花露水，為解決汙水，衛工處先行辦理汙水截流，再加速用戶接管，20年後看到基隆河下游不但可滑水。圖／引用自李四川臉書
李四川臉書貼文提到，記得2002年他當台北衛工處處長時，在基隆河龍舟比賽還撒花露水，為解決汙水，衛工處先行辦理汙水截流，再加速用戶接管，20年後看到基隆河下游不但可滑水。圖／引用自李四川臉書

台北市副市長李四川這兩天接連在臉書貼文談市政建設，表示他上周去北投五分港溪，瞭望關渡平原的稻田，確實很美。溪水受汙染產生味道，市府將協調國產署並召開跨局處來整治。意外釣出民進黨士林北投區議員陳賢蔚來留言稱讚，表示「川伯是行動派！讚！希望讓更多市民朋友一起來感受五分港溪的美麗～加油」。

昨天李四川再度貼文提及，2002年他當台北衛工處處長時，在基隆河龍舟比賽還撒花露水，為解決汙水汙染，衛工處先辦理汙水截流，再加速用戶接管，20年後看到基隆河下游不但可滑水，還看到魚群跳躍，感激默默為看不見的市政建設的施工人員。

接連兩天貼文，有高雄網友留言狂讚，也正因有網友再度敲碗「新北市長2026...」，也有網友留言「難怪萬安市長要緊抱不放。」

李四川這兩天在臉書貼文稱，日前他實地走訪「北市滑水協會」，也瞭解今年要舉行「2024台北國際滑水公開賽」準備的情形，也為年輕又有活力的「台北滑水隊」加油。

李也提及，記得2002年他當台北衛工處處長時，在基隆河龍舟比賽還撒花露水，為解決汙水汙染，衛工處先行辦理汙水截流，再加速用戶接管，20年後看到基隆河下游不但可滑水，還看到魚群跳躍，真是感激那些默默為看不見的市政建設的施工人員。

李四川貼文提到，當他瞭望自己在2006當新工處處長時設計，現已完成的社子大橋，景色很美。

李四川表示，他上周去北投五分港溪，瞭望關渡平原的稻田，確實很美。溪水受汙染產生味道，市府將協調國產署並召開跨局處來整治。圖／引用自李四川臉書
李四川表示，他上周去北投五分港溪，瞭望關渡平原的稻田，確實很美。溪水受汙染產生味道，市府將協調國產署並召開跨局處來整治。圖／引用自李四川臉書

基隆 李四川

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