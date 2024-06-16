蔣萬安IG粉絲破10萬 「講晚安」被讚身材好樂 網喊外縣市+1

台北市長蔣萬安IG破10萬粉絲，晚間在IG貼出兌現承諾的影片，與抽出的三位網友「蔣萬安和你講晚安」，結果第一位超級粉絲接到電話，竟緊張到說「你好、你等我一下..」，而是由媽媽代勞講晚安電話，而這位超級蔣粉母親還讚「她(粉絲)說你(蔣萬安)身材非常好」。

蔣萬安影片中說，執行這個企劃讓他又緊張又興奮，尤其跟陌生人講電話，但他會繼續加油，多透過IG平台跟網友互動。謝謝十萬粉絲的支持鼓勵，未來也會繼續用心紀錄市政工作和生活點滴。

結果許多沒抽到聽蔣萬安講晚安的網友，則在底下貼出哭哭圖，留言「沒抽到，下次可以多一點名額嗎？」還有網友敲碗「好羨慕，好想聽萬安親口說晚安」，「我也想要...」，還有網友失望稱「還以為萬安要跳晚安大小姐..」。