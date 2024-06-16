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打炒房將滿周年…雙北開罰掛零 全台成案18件

聯合報／ 記者李定宇楊正海／新北報導
去年立院三讀通過平均地權條例部分條文修正草案，祭出五大修正期強力遏止炒房，新法去年7月上路，新北境內至今年5月底接獲41案相關檢舉案，不過案件成立開罰件數卻是0。圖為新北市板橋區。記者李定宇／攝影
去年立院三讀通過平均地權條例部分條文修正草案，祭出五大修正期強力遏止炒房，新法去年7月上路，新北境內至今年5月底接獲41案相關檢舉案，不過案件成立開罰件數卻是0。圖為新北市板橋區。記者李定宇／攝影

平均地權條例修正案上路將滿1年，炒房最高可罰5千萬元，檢舉獎金高達實收罰鍰的30％，上限1千萬元，但雙北開罰件數仍掛零，地政局坦言，主因檢舉人提供違規事證不足，且須實名制、透過內部「吹哨者制度」檢舉，成案困難。內政部地政司回應，全台成案已有18件，相關規定是為避免道聽塗說檢舉，會再滾動檢討。

內政部去年7月公布實施修正後平均地權條例，透過限制換約、重罰炒作、獎金制度、管制私法人購屋、解約需申報等5大手段期抑止炒房。由於檢舉獎金高，修正案上路至今年5月底，新北接獲包括實價登錄逾期申報或申報不實19件、違反買賣契約禁止讓與轉售2件、違反禁止不動產炒作20件。

不過，條例規定檢舉人須具名並提供具體事證，且網路、報章雜誌一般民眾可取得的公開資訊皆不發獎金等因素，新北至今仍無檢舉成功案例。

新北市地政局表示，內部知情人士才能取得非屬網路、媒體、報章雜誌以外管道確切事證，一般民眾很難蒐集完整證據。「吹哨者條款」立意良善，新北市府也極力配合中央政策防堵炒作，但從實務而言，透過吹哨者檢舉防炒作行為這部分，確實有困難之處。

台北地政局指出，北市未有開罰，主因也是檢舉人提供的違規事證不足，但不同於新北市，北市紅單轉讓比較少，因北市房價高，沒有完銷的案子多，紅單不搶手，購屋者可以向業者買，就沒必要冒著風險，違規去買「黃牛票」。

地政司長王成機說，修正案上路後，不少縣市已有開罰成功案例，成案至少18件、開罰炒房3件各百萬，檢舉制度設置相關規定才能避免道聽塗說檢舉，以免匿名檢舉滿天飛，地方政府執行困難部分，將再開會檢討。

炒房

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