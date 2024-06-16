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京華城案涉金流？ 柯文哲：坦蕩不怕查

聯合報／ 記者林宛諭楊正海／連線報導

北市議會京華城案專案調查小組召集人游淑慧前天稱，有小組成員指京華城案可能和金流有關，但為求對當事人公平且不影響司法後續偵辦，僅私下建議可向司法單位告發。民眾黨主席柯文哲昨回應，調查小組若有什麼東西，就寫在會議記錄裡，開會時不講，會後再放話含沙射影，他坦蕩蕩，不怕查。

柯文哲說，議員有請託事項，當然是轉交主管局處辦理，都委會討論什麼，市長並沒參與，此案是經過都市計畫委員會和都市設計審議委員會，還有3個專案小組、一堆都發局官員，「到底你們是要怎樣，你是說這些人全都有問題嗎？要相信制度，不是相信個人。」

柯還說，調查小組若有什麼東西就寫在會議紀錄裡，開會時不講，會後再放話含沙射影，並強調他坦蕩蕩，不怕查，3大案已經辦2個月了，但辦出什麼東西？「只是對Callin節目收視率貢獻很大。」

游淑慧昨回應，會排除在報告外的是各種檢舉爆料的傳聞，包括金流，這些檢舉報告是專案小組無法調查的，所以不會列入調查報告，因一旦討論就會行之於文字，卻無法查證，對當事人不公平。

她說，專案小組在確認調查報告架構內容方向，按法定程序，要在3個月內完成，相關人士已約談完畢，但柯文哲和前副市長彭振聲拒絕接受訪談，專案小組無法再等待，希望調查報告最快7月25日前定案。

她說，柯不只一次指示轉送陳情信，還多次承諾裁示要「盡速」辦理，指定彭振聲擔任此案專案管理人，這是財團陳情案，為何柯要指派府級副市長當專案管理人，要服務、管理什麼？都不符合常理。

京華城 司法 彭振聲 柯文哲

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