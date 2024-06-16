新北傳產紛遷往桃園 地方憂心

新北市推都市計畫，塭仔圳等地區土地重劃，工廠需搬遷，但傳產業者多外流到鄰近桃園，引發地方憂心，市長侯友宜坦言，塭仔圳當初根留新北500多家、到外縣市109家，將朝根留新北去努力。桃園經發局指出，雙北產業外溢持續存在，將透過北北基桃共同治理平台討論，讓4個城市一起成長。

新北近年發展智慧科技園區，塭仔圳的傳產多為鐵工廠、汽車零組件等，因性質不同而外流，市議員廖宜琨表示，塭仔圳很多傳產沒地方去就跑去桃園，中下游廠商外流，對新北市將有很大影響。

廖宜琨表示，市府應針對產業規模、數量、性質，先把土地找好，精算規模及數量，規畫好再輔導產業遷廠。也盼新北可以成立產業管理中心，讓市府直接對廠商，產業根留新北才是重點。

侯友宜坦言，當初輔導塭仔圳過程盡了很大的心力，根留新北有500多家，到外縣市為109家，有的勢必要面臨轉型的壓力，也不適合在原地繼續設廠，是必然的結果，但從塭仔圳看到都市土地重新認定，這才會進步。

侯友宜也說，有時搬來搬去會花更多錢，去租別的廠房是一種選擇，留在地方也是一種選擇，但經土地變更後，價值就會高起來，每個廠商的需求不同，但市府會努力朝根留新北努力。

新北經發局指出，會審慎評估成立產業管理中心，目前已規畫各式補貼或優惠，像公私有土地開發安置廠房和運用業者的容積獎勵空間，以市價75折至8折租金推出「工業區立體化平價廠房」等輔導業者。

桃園市經發局長張誠指出，台北、新北產業外溢情形一直存在，桃園能容納這麼多產業設廠，除了有早期經濟部直接管轄的中壢、觀音等7大工業區，近年桃園也開發自己的產專區，如桃園科技工業園區就涵蓋大潭電廠、環科和桃科，還有沙崙、航空城等產專區，市府現在也鼓勵民間申請報編產專區。

張誠表示，北北基桃共同治理平台討論過彼此之間產業外溢、流動，不是只看單獨一個城市，用大都會千萬人口的架構觀點，討論如何讓4個城市一起成長，規畫適合的發展空間，例如基北北桃有雙空港、雙海港，平台會議討論如何利用這樣的優勢，做好產業區域配置，讓產業都能找到合適的地點合法設廠。