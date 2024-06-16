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跑山盛行 雙北抓數千件噪音車

聯合報／ 記者楊正海張曼蘋李定宇／連線報導
新北市自7月起加強噪音車攔查取締，經統計告發裁處前3名為板橋、坪林、淡水。圖／新北環保局提供
新北市自7月起加強噪音車攔查取締，經統計告發裁處前3名為板橋、坪林、淡水。圖／新北環保局提供

雙北取締車輛噪音件數去年都超過上千件，以近山區較密集，與「夜跑」文化有關，但北市議員發現噪音熱點超過20處未設固定式照相設備，影響取締成效。北市承諾增設移動式設備取締，新北也預告，將與北基桃7月起在相接鄰的主要道路、噪音車陳情熱區加強「區域聯防」。

北市2021年引進聲音照相系統取締噪音車輛，去年件數突破4千件，創下近年最高紀錄；新北去年共開出8595張罰單，今年統計至6月13日止，也開出1945張罰單，雙北都發現噪音車常出現在近郊、鄰近環河道路和山區道路等。

有民眾反映，雖然山區人口少，但夜晚噪音車輛或跑山的車輛，聲音大到驚人，擾人清夢，很多老人半夜被吵醒就睡不著，令人困擾。

一名資深夜跑族說，常利用平日下班，一個人出去騎騎車吹吹風，避免吵到人，都只挑半夜騎，往山上或郊區跑，以前最常去跑貓空、陽明山，他覺得在上山爬坡催油門時，難免噪音比較大，但他稱自己並沒有改裝車，不過有些改裝車或超跑，引擎噪音聲「很驚人」。

黃姓車友說，近年也發現警方都在熱門追焦路段定點巡邏，不過朋友們都會互相通報警方取締地點，若有臨檢會討論其他地方夜遊。

北市議員何孟樺也指出，北市內湖區、文山區、士林區、北投區和中山區大直，有9處被民眾頻繁檢舉通報噪音車，卻未設固定式聲音照相設置，另外，大同區、信義區、松山區、北投區、士林區等熱點，也有10多處未設。

北市環保稽查大隊指出，部分區域未設聲音照相，是避免其他音源干擾，例如不建議架設於公車站旁、捷運軌道旁、中央分隔島、隧道出口、上下坡路段、不足8公尺之巷弄內等；山區道路會考量夜間照度、坡度、電力等因素，以移動式設備取締，已向環境部爭取補助至少20套設備，針對熱點加強取締。

新北環保局指出，若夜間遭科技執法設備偵測噪音超標者，最高可罰3600元罰鍰並令其立即改善，逾期未改善者即按次處罰，且持續通知至改善完成為止。基北北桃也達成共識，今年暑假執行「麥噪」專案，加強聯合取締夜間噪音車輛。

北市 噪音 新北

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