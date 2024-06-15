「96自由車競賽」台北站登場 天母運動公園交管措施曝

「96自転車自由車競賽」台北站明將於台北市天母運動公園周遭舉行，警方今午公布相關交管措施，呼籲明早5時至中午活動期間，用路人行經相關路段配合管制及指揮。

士林警分局表示，忠誠路二段南往北外側3線車道，明早5時至11時30分管制人車通行；忠誠路二段及50巷口實施調撥車道起點，忠誠路二段207巷為調撥終點；忠誠路二段西往東全線車道，明早5時至11時30分管制人車通行。

士東路東往西2線車道明早5時至11時30分管制人車通行；東山路北往南2線車道，明早5時至11時30分管制人車通行；忠誠路二段207巷及士東路299巷，明早5時至11時管制停車格、停車場車輛駛入賽道。

警方提醒，假日人潮眾多，用路人切勿違規停車，務必配合交管措施，提前避開管制路段，以免造成壅塞，活動期間賽道管制範圍內公車候車處暫停服務，民眾可利用台北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢相關公車改道路線。