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7月起嚴抓噪音車！新北設196處科技執法 板橋罰最多

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市自7月起加強噪音車攔查取締，經統計告發裁處前3名為板橋、坪林、淡水。圖／新北環保局提供
新北市自7月起加強噪音車攔查取締，經統計告發裁處前3名為板橋、坪林、淡水。圖／新北環保局提供

暑假將至，新北市自7月起加強噪音車攔查取締，與台北、基隆、桃園聯手在相接鄰的主要道路、噪音車陳情熱區，以夜間攔查、科技執法等方式加強聯防取締。新北環保局表示，去年科技執法共罰3036件，環、警開8595張罰單；今年統計至6月13日止，科技執法罰1385件，環、警開1945張罰單，另告發裁處前3名為板橋、坪林、淡水。

新北環保局長程大維表示，繼去年暑期聯合執行「麥噪」專案，日前基北北桃再達成共識，今年暑假也會持續執行「麥噪」專案，加強聯合取締夜間噪音車輛，目前新北市目前已設置196處噪音車科技執法設備，除加強夜間跨區域聯合稽查外，白天也有噪音車科技執法、改裝車路邊攔檢驗排氣、及第三方警政聯合稽查等多元方式。

根據統計，去年科技執法共罰3036件，環、警合作攔查共執行201場，開出8595張罰單；今年統計至6月13日止，科技執法已罰1385件，環、警攔查已執行76場，開出1945張罰單。環保局表示，噪音車常出現在近郊、鄰近環河道路，或是筆直道路接近隧道、橋等，告發裁處前3名為板橋、坪林、淡水。

環保局補充，夜間時段違規罰鍰金額提升2倍，晚間10點至隔天上午6點管制時段攔查發現，未經主管機關審驗或檢驗合格的排氣管車輛行駛，每件將罰6千元至3萬元；若夜間遭科技執法設備偵測噪音超標者，最高可罰3600元罰鍰並令其立即改善，逾期未改善者即按次處罰，且持續通知至改善完成為止。

新北市自7月起加強噪音車攔查取締，與台北、基隆、桃園聯手在相接鄰的主要道路、噪音車陳情熱區，以夜間攔查、科技執法等方式加強聯防取締。圖／新北環保局提供
新北市自7月起加強噪音車攔查取締，與台北、基隆、桃園聯手在相接鄰的主要道路、噪音車陳情熱區，以夜間攔查、科技執法等方式加強聯防取締。圖／新北環保局提供

噪音 新北 科技執法

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