新北傳產流失？無處去改遷桃園 侯友宜：塭仔圳有109家

新北市推動都市計畫，塭仔圳等地區土地重劃，工廠需搬遷，但民代發現，地方傳產業者因為沒有適合地方去，多跑去鄰近桃園，盼市府成立產業管理中心管理。新北市長侯友宜表示，塭仔圳當初根留新北統計500多家、到外縣市109多家，廠商的聲音和需求不同，但絕對以對業者最好方式進行，能給補貼優惠的就配合，努力朝根留新北去努力。

市議員廖宜琨表示，以塭仔圳為例，還有很多當初沒有合法登記到的廠家無去處，很多傳統產業沒地方去就跑去桃園，中下游廠商外流，對新北市將會有很大影響，產業面臨遷移時，需要考慮遷廠費用、中繼安置、外區市場競爭、土房價格提高、員工招募、生產線重啟時間等，若遷移成本大於獲利，就只能歇業。

廖宜琨說，新的開發不能只有亮點卻沒配套，市府是否可有一個公有地，先將廠家臨時安置，徵收後就可設置公家的產業園區，以便宜租金去設置廠房，而非轉給財團當二房東，「寶高產業園區不就是如此？」盼新北可以成立產業管理中心、有自己產業園區，讓市府直接對廠商，根留新北才是重點。

侯友宜坦言，當初塭仔圳在整個輔導過程也盡很大的心力，根留新北就統計有500多家，而到外縣市為109多家，都市化過程中，市府都會盡力輔導，當然有的勢必要面臨轉型壓力，也不適合在原地繼續設廠，這是必然的結果，但從塭仔圳看到都市土地重新認定，這才會進步。

侯友宜也說，有時候搬來搬去會花更多錢，去租別的廠房是一種選擇，留在地方也是一種選擇，但經過土地變更後，價值就會高起來，每個廠商的需求不同，但市府絕對以對他們最好方式進行，努力朝根留新北努力。