平均地權條例打炒房將滿周年 新北接41案檢舉開罰卻是0

為抑制炒房、穩定房市，去年立院三讀通過平均地權條例部分條文修正草案，祭出五大修正期強力遏止炒房，新法去年7月上路，修正案上路即將一年，由於炒房最高可罰5千萬、檢舉獎金高達30%，新北境內至5月底接獲41案相關檢舉案，不過案件成立開罰件數卻是0，地政局坦言條例須具名且透過吹哨者制度檢舉炒作，實務上認定成案有困難之處。

內政部去年7月公布實施修正後平均地權條例，透過限制換約、重罰炒作、獎金制度、管制私法人購屋、解約需申報五大手段期抑止炒房，若被認定哄抬炒作最高可罰5千萬元，且檢舉成功可獲30%獎金，獎金比例之高，也讓新北出現不少檢舉案，該條例上路後新北至今年5月底檢舉案達41件，不過開罰案件等於0，沒人拿到任何獎金。

新北市境內檢舉案去年共36件、今年至5月底共5件，其中檢舉涉及實價登錄逾期申報或申報不實19件、違反買賣契約禁止讓與轉售2件、違反禁止不動產炒作20件，不過條例規定檢舉人須具名並提供具體事證，且網路、報章雜誌一般民眾可取得的公開資訊皆不發獎金等因素，新北至今並未有任何檢舉成功案例。

新北市地政局表示，平均地權條例規範檢舉炒作的相關規定，新北市近一年來檢舉案件無成案，分析原因除檢舉人需實名制外，檢舉人也須是內部知情人士才能取得非屬網路、媒體、報章雜誌以外管道確切事證，一般民眾很難蒐集完整證據。

地政局認為，吹哨者條款立意良善，平均地權條例修正案上路後，新北市府極力配合中央政策防堵炒作，但從實務而言透過吹哨者檢舉來防治炒作行為這部分，確實有其困難之處。

內政部地政司長王成機則說，修正案上路後不少縣市已經有開罰成功案例，檢舉制度設置相關要求規定，才能避免道聽塗說檢舉狀況，以免造成匿名檢舉滿天飛的情形。