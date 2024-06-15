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結盟寶可夢？觀光列車開進東北角 侯友宜：好主意

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員鄭宇恩指出，日本城市行銷結合熱門卡通及動漫，成功吸引國內外觀光客前往朝聖、尋「寶」。圖為橫濱紅磚倉庫人孔蓋。圖／鄭宇恩提供
新北市議員鄭宇恩指出，日本城市行銷結合熱門卡通及動漫，成功吸引國內外觀光客前往朝聖、尋「寶」。圖為橫濱紅磚倉庫人孔蓋。圖／鄭宇恩提供

市府推動青春山海線計畫，要推廣東北角觀光，但民代建議，日本沖繩有跟寶可夢合作，可搭觀光巴士到寶可夢特色景點，甚至在全國的人孔蓋上，也會結合地方特色，認為可跟動漫結合在地特色，推動行銷「青春山海線2.0」版本。新北市長侯友宜也認同「是好主意」。觀旅局則說，目前也有跟其他IP洽談中。

寶可夢深受大小朋友喜愛，是大受歡迎的IP。新北觀旅局2019年曾在三重大都會公園舉辦「Pokémon GO Safari Zone」，吸引許多民眾前來參加。

新北市議員鄭宇恩指出，日本城市行銷結合熱門卡通及動漫，成功吸引國內外觀光客前往朝聖、尋「寶」。日本全國各地都有寶可夢人孔蓋，在香川小豆島的人孔蓋上結合在地農產橄欖和呆呆獸；在橫濱則有皮卡丘與雷丘在著名歷史文化資產紅磚倉庫前的圖案；沖繩本部町更因為是賞鯨活動重要登船港口，就以吼鯨王作為圖示。

鄭宇恩建議，若可以借鑒日本經驗，推出在富基漁港有寶可夢戴著墨西哥帽大啖海鮮的人孔蓋，或是站在嵩山梯田前抱著千歲米的寶可夢指標，讓動漫結合在地意象，打造青春山海線2.0，再創造一波觀光新高峰。也不一定要限定在寶可夢，市府有很多洽談的經驗，期待跳脫一次性的活動，以北海岸為中心來發展嘗試。

侯友宜對此表示認同，寶可夢融入城市意象能吸引更多遊客，「是個好主意」，會請觀旅局去做結盟。

觀旅局表示，與IP的結合是眾多行銷的方法之一，後續將與相關IP公司接洽，探討合作的可行性，推廣北海岸，展現地方特色，並持續嘗試不同宣傳型式，為新北的觀光行銷注入新的活力與創意。

新北市議員鄭宇恩指出，日本城市行銷結合熱門卡通及動漫，成功吸引國內外觀光客前往朝聖、尋「寶」。圖為沖繩美國村。圖／鄭宇恩提供
新北市議員鄭宇恩指出，日本城市行銷結合熱門卡通及動漫，成功吸引國內外觀光客前往朝聖、尋「寶」。圖為沖繩美國村。圖／鄭宇恩提供
新北市議員鄭宇恩指出，日本城市行銷結合熱門卡通及動漫，成功吸引國內外觀光客前往朝聖、尋「寶」。圖為香川贊岐人孔蓋。圖／鄭宇恩提供
新北市議員鄭宇恩指出，日本城市行銷結合熱門卡通及動漫，成功吸引國內外觀光客前往朝聖、尋「寶」。圖為香川贊岐人孔蓋。圖／鄭宇恩提供

侯友宜 寶可夢 日本 觀光列車

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