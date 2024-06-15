地方加薪搶司機員北市沒動作？公運處：10月運價審議

台北市公車司機缺額達1447位，卻要增加734公車班次、242條路線，但現在百工百業「搶人」，議員許淑華指出，各縣市補助司機員薪資從4千元到1萬元不等，反觀北市什麼都沒有，呼籲趕緊拋出誘因，招募司機員。公運處表示，今年10月會請公車業者提出運價調整。

許淑華表示，台北市近年鼓勵民眾搭乘綠色運具，同時也增加不少路線和班次，但是最根本的公車司機員不足問題始終無解，就以各縣市加薪留人，像是台南市任職滿1年，加領1到4萬元、台中市每位每月4000元、新竹縣每位每月1萬元。

許淑華說，反觀台北市雖然最早替公車司機員加薪，但是近年停滯，市府放寬YouBike前30分鐘免費，編列了3.7億元，「駕駛員費用一年也頂多不到7千萬，完全無視司機員問題，更難以和其他縣市搶人。」

公運處主秘楊靜婷表示，每2年會進行一次公車業者提出成本運價審議，當中就包含司機員的薪資，預計今年10月會召開會議，在前一次是有提高司機員的薪資每個月6千元。她說，目前台北市司機員的平均薪資落在7萬多元左右，已比其他縣市薪資來得高。

楊靜婷說，由於司機員具備高的專業度，缺額的部分，除了市府拋出誘因之外，公車業者也會在薪資上調整。至於司機員的缺額是否影響加開班次？她說，通常業者會依照熱點班次等調整或增減。

首都客運總經理李建文說，今年年節過後，司機缺額有稍微止跌，但整體來說仍是吃緊，尤其對台北市來說，東區場站的司機員最難招考，畢竟是北市蛋黃區，房租等物價水準更高。

他認為，解決司機員缺額的問題，引進外籍技術移工是一方式，但是仍有許多待解。整體應回歸到司機員的尊嚴、薪資，以及勞動條件、工作環境等改善，也期盼民眾不要以公審方式，彼此多些體諒理解。

另一方面，針對招聘外籍移工擔任司機員的可行性。公運處表示，目前交通部仍在研議，由於涉及到職業別的開放，考量面向不僅是技術和語言層面，包含涉及本國勞工權，需要跨部門的溝通研議。