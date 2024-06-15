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北市「夜跑」噪音車惱人熱點偏近山區 議員要求取締

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市固定式高噪音量聲音照相系統，車輛噪音逾86分貝就會被拍照舉發。圖／北市環保局提供
北市固定式高噪音量聲音照相系統，車輛噪音逾86分貝就會被拍照舉發。圖／北市環保局提供

北市在20處地點設置固定式聲音照相，議員卻發現北市部分頻繁被取締和陳情通報車輛噪音的熱點，卻未設置固定式照相設備，估計約21處，影響取締成效；另外，北市通報車輛噪音件數前50名的地點，以近山區較密集，疑與「夜跑」文化有關，要求市府檢討並增設照相設備；環保局表示，將向環境部爭取補助至少20套設備。

噪音車惱人，市議員何孟樺指出，北市自2021年引進聲音照相系統，但仍不見嚇阻之效，2022年疫情之後，獲報噪音車輛件數再度回升，甚至於2023年突破4000件，創下近年獲報噪音車輛件數最高紀錄，根據取締成交，北市有20套固定式聲音照相，3套移動式，但移動式嚇阻效力不如固定式。

何孟樺指出，分析北市固定式聲音照相設置點位，與近5年通報件數前50名的點位比較，通報件數前50名，在北市核心地帶較散落，近山區則呈現較密集趨勢，應與夜跑文化有關。

有民眾反映，雖然山區居住人口少，但夜晚噪音車輛或跑山的車輛，聲音大到驚人，擾人清夢，很多老人半夜被吵醒就睡不著，令人困擾。

何孟樺也指出，北市內湖區、文山區、士林區、北投區和中山區大直，有9處被民眾頻繁檢舉通報噪音車，卻未設固定式聲音照相設置，另外，大同區、信義區、松山區、北投區、士林區的部分頻繁取締噪音車的點位，也有10多處卻未設置固定式聲音照相。

對此，北市環保稽查大隊指出，部分點位未設置固定式聲音照相設備，是因聲音照相須符合環境部設置規範，以避免其他音源干擾，例如不建議架設於公車站旁、捷運軌道旁、中央分隔島、隧道出口、上下坡路段、不足8公尺之巷弄內，設置位置應距離大型反射面至少1公尺，半徑3.5公尺範圍內，垂直上方應無高架道路、陸橋、高架軌道等設施。

稽查大隊表示，至於山區道路，考量夜間照度、坡度、電力等因素，會以移動式設備取締。另外，環保局已在今年5月6日向環境部爭取補助至少20套設備，未來將持續針對噪音車陳情熱點加強取締作業。

台北市環保局設置的固定式「聲音照相」設備，提醒以定點式科技執法取締高噪音車輛。 圖／北市環保局提供
台北市環保局設置的固定式「聲音照相」設備，提醒以定點式科技執法取締高噪音車輛。 圖／北市環保局提供

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