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南環段5度流標 北捷挨批溝通不夠

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
捷運環狀線南環段示意圖。圖／台北市捷運局提供
捷運環狀線南環段示意圖。圖／台北市捷運局提供

北捷運南環段CF670標（新店-政大段）昨遭遇第5次流標，該區段穿過淡水河及基隆河，施工難度高，北市議員曾獻瑩指出，廠商提出多項需求，但捷運局卻沒有處理，擔心影響整體工程進度。捷運局表示，因應廠商所提的狀況調整，目前進度仍在管控內。

該區段工程標包含Y2A、Y03、Y04及Y05站等4座地下車站及各站的水電、環控，以及四段潛盾隧道，除了施工困難之外，還會經過考試院，一年多達100多天在考試，也影響施工進度和工人出工意願。

曾獻瑩說，雖然這次招標金額有增加，但廠商針對招標文件、相關契約條款提出50項回應，其中29項跟合約有關的意見中，只有4項得到捷運局回覆，其他都是維持原條文，顯見雙方沒有共識。上次流標後，捷運局辦理廠商說明會，會中就有廠商希望主管機關能協調考試院的工程區段，捷運局也未妥善處理。

北捷第二區工程處表示，為提升投標意願，多次因應廠商意見檢討並調整招標預算與施工規範，像請考試院減少國家考場考試的場次，同步辦理民眾說明會，並持續檢討縮減站體的可能性。

北捷 捷運 考試院

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