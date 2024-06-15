京華城案恐涉金流 調查小組有成員建議告發

北市議會京華城案專案調查小組召集人游淑慧昨稱，調查報告包含前市長柯文哲、前副市長彭振聲等人的行政責任，預計7月定稿，將送廉政署司法調查，也稱有小組成員指京華城案可能跟金流有關，也建議向司法單位告發。民眾黨昨批，游淑慧惡意潑髒水，無助釐清事件，京華城公司表示將提告。

小組昨第8度開會，游淑慧會後轉述，京華城針對逾12萬平方公尺樓地板面積提行政訴訟敗訴後，市府有人建議京華城提案改提都更容獎再送都委會，雙方都有相關文字紀錄，如今市府卻沒人承認是誰給的建議，後續將交由廉政署調查。另，市府讓都委會扮演審議、研議角色，陷入「裁判兼教練」，是彭振聲與都發局前局長黃景茂所為，也會在調查報告呈現。

游淑慧說，柯文哲在此案有把關責任、准許權利，他不只轉送陳情信、裁示盡快處理、批示相關公文，甚至把該案當作府級重大案件，指派應客觀中立的時任副市長、都委會主席彭振聲擔任私人案「專案經理」，市長指示交辦、副市長擔任專案經理是一種暗示，對公務機關、委員是一種態度表現。

游指出，京華城曾先後拜訪彭與黃、柯，卻未有廉政倫理事件登錄，政風處判斷此行為是關說案，而非遊說案。

她說，有調查小組成員掌握個別資訊並檢舉，認為京華城案可能跟金流有關，但為求對當事人公平且不影響司法後續偵辦，因此未列入調查報告也未公開討論，僅私下建議可以直接向廉政和司法單位告發。

民眾黨發言人吳怡萱說，游淑慧身為召集人，頻頻在調查小組會後，夾帶個人觀點對外放話，含沙射影帶風向，為自己製造聲量，會中不討論、會後回馬槍，其他調查小組成員要替游淑慧的大放厥詞背書嗎？

京華城公司昨聲明，一切依法，無不法情事，更無游淑慧杜撰的情節；對游淑慧為搏版面，假造不實言論，嚴重誹謗傷及公司商譽及股東權益，將提告。