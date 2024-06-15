斥資3億 北市溪山、平等里將有自來水

台北士林區溪山里4月因自接水管有大腸桿菌，造成上百位居民上吐下瀉，居民接自來水管意願近7成，市長蔣萬安昨表示，編列經費近3億接自來水管，預計大概有21.2公里長，希望在115年完成溪山里及平等里接管工程，雖然最後這一小段很困難，但市府願意投入相關經費，把最後一哩路完成。

蔣萬安昨出席士林區「市長與里長有約」，溪山里長黃慧芬提案溪山里及平等里自來水接管工程，黃慧芬說，上次水質事件迄今，北水處有來當地水源地加氯消毒，每天都會定期檢測水質的大腸桿菌數據。如今能接管自來水，儘管主幹管至各家的管線須使用者付費，費用包含裝水表得花數萬元，多數里民仍願意，未來就不用怕沒水可用。

黃慧芬說，目前遇到一個困難就是配水池設置，需要工務局大地處幫忙，希望有一條維修道路，因配水站位置比較高，有維修道路，配水站才能順利完成。

蔣萬安說，北市會編公務預算以專案辦理，現在關鍵是配水池和中繼加壓站，北水處下周一會去會勘，克服土地取得的問題，台北市是首善之都，應該都要有自來水，有好的水質，是市府責任和使命，他會持續追蹤。