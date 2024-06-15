聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡海新市鎮二期 新北爭取醫療用地
新北淡水地區醫療資源不足，只能仰賴台北馬偕醫院淡水院區825張病床，民代指出，國土署正在推動淡海新市鎮二期計畫，市府應及早向中央建議設醫療用地。衛生局表示，如以法規上限50床計算，最多可增517床，但仍要依人口成長評估。
衛福部今年5月公告「醫院設立或擴充許可辦法」修正草案，將新增淡海醫療次分區，將淡水、三芝、石門、八里畫一起，跟士林北投分開。議員鄭宇恩昨質詢指出，修正案通過後，按草案規畫，預計有增加約500床的空間。市府要盡快展開新設醫院的選址。
鄭宇恩說，看是有償撥用土地，可比照土城醫院辦理BOT來鼓勵民間投資，或是跟國土署爭取在徵收計畫中，載明「無償」撥供需地機關，但要由新北聯醫開發經營。市長侯友宜答詢，若可無償撥地，市府拿回來自己做不是問題，兩方案市府都會評估。
衛生局表示，依醫療網計畫每萬人口35床為目標，市府評估最多可增加113床，如以法規上限50床計算，則最多可增加517床，會依未來成長人口狀況評估。另因該區域已有淡水馬偕醫院是醫學中心等級，所以規模會以社區醫院為主；目前先評估爭取淡海二期中是否可含醫療用地，至於是朝BOT招商或市府自建，待土地規畫確定後設計。
城鄉局長黃國峰表示，淡海第二期將分兩區開發，中央在7至9月將針對一區開地方說明會，市府會表達設醫療用地，補足醫療量能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言