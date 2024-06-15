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淡海新市鎮二期 新北爭取醫療用地

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北淡水地區醫療資源不足，只能仰賴台北馬偕醫院淡水院區825張病床，民代指出，國土署正在推動淡海新市鎮二期計畫，市府應及早向中央建議設醫療用地。衛生局表示，如以法規上限50床計算，最多可增517床，但仍要依人口成長評估。

衛福部今年5月公告「醫院設立或擴充許可辦法」修正草案，將新增淡海醫療次分區，將淡水、三芝、石門、八里畫一起，跟士林北投分開。議員鄭宇恩昨質詢指出，修正案通過後，按草案規畫，預計有增加約500床的空間。市府要盡快展開新設醫院的選址。

鄭宇恩說，看是有償撥用土地，可比照土城醫院辦理BOT來鼓勵民間投資，或是跟國土署爭取在徵收計畫中，載明「無償」撥供需地機關，但要由新北聯醫開發經營。市長侯友宜答詢，若可無償撥地，市府拿回來自己做不是問題，兩方案市府都會評估。

衛生局表示，依醫療網計畫每萬人口35床為目標，市府評估最多可增加113床，如以法規上限50床計算，則最多可增加517床，會依未來成長人口狀況評估。另因該區域已有淡水馬偕醫院是醫學中心等級，所以規模會以社區醫院為主；目前先評估爭取淡海二期中是否可含醫療用地，至於是朝BOT招商或市府自建，待土地規畫確定後設計。

城鄉局長黃國峰表示，淡海第二期將分兩區開發，中央在7至9月將針對一區開地方說明會，市府會表達設醫療用地，補足醫療量能。

淡水 衛生局 馬偕醫院

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