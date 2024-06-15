農業人力荒 新北規畫移工平台

全台缺工問題嚴重，新北市長侯友宜去年競選總統曾提過成立移工平台，議員盼在新北實現。侯友宜昨表示，農民缺工最嚴重，他已交代下去，農會可建構平台來調度人力，包括哪些可以請移工、什麼季節可互相調配，「我可以先做啦。」

民進黨團昨在新北議會總質詢時，拿出新北市長侯友宜去年提出包括凍卵補貼、三胎購屋補貼100萬、缺工問題等總統競選政見，舉牌高喊「選舉開政見，新北要實現」。侯友宜則說，「我當選就一定做嘛」，但新北財源有限，只能逐步調整。

民進黨議員周雅玲提到，侯友宜去年主張成立移工平台，雖然無緣從中央落實到地方，但可以從新北實現。侯友宜表示，最重要是中央的移工政策要不要開放、平台要不要去介接，像是農忙或非農忙時，可以有調整機制，若中央可以引進的就去引進，中央、地方共同合作解決缺工問題。

新北農業局表示，目前農會評估轄內農場需求、農作收成產季、聘用人數、派遣工人力、管理成本等建置農業人力調度平台，因為新北市文旦柚（8、9月）、茶葉（5至6月、11至12月）、竹筍（6到9月）等農特產品，不像中南部常態性缺工，採收人力僅數個月，也多為家庭人力。

農業局表示，因此需調查區內有多少農民缺工需求，並規畫產季及非產季人力分配，避免人力浪費，農會也會安排專人負責人力調派，使調度效益最大化。例如，新北畜牧業及漁業因有常態缺工狀況，已有21家畜牧業者通過申請；802艘漁船雇用外籍漁船員。

「農業缺工是全國現象，宜蘭也不例外。」宜蘭縣府農業處指出，縣府因應缺工主要有2項策略，第一是推動智慧農業，如五結鄉農會與國立清華大學合作的智慧稻田區，包含無人機灑藥、溫網室監控等，達到「省工」目標。

第二項策略是宜蘭縣農會的移工調派平台。縣農會總幹事陳誌銘指出，目前調派的移工為38名，以泰籍為大宗，印尼、越南次之；農場主報需求給縣農會，上報全國農會，再經農業部核准，約需1個半月，無法即時調派，且目前還有缺口，經常有農場主要排候補，會持續向中央申請增加名額。