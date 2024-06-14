台北港娛樂專區計畫沒著落 議員盼八里設運動中心

民進黨新北市議員鄭宇恩今天質疑，台北港娛樂專區計畫一直調整，現卻成為一台台卡車進出，八里缺乏運動中心等民生設施，侯友宜表示，招商因新冠疫情流標，會持續規劃。

新北市議會今天進行市政總質詢，鄭宇恩表示，娛樂專區原規劃觀光產業進駐，但市府計畫一直調整，認為放寬土地容許使用才有廠商要來。2022年得標廠商說，將含娛樂新創、商務旅館、研發中心等複合式園區，但今年2月卻預計規劃產業智慧物流跟倉儲冷鏈區。

鄭宇恩表示，八里人對娛樂專區有期待，從早期台版迪士尼到娛樂專區，現在卻留下許多大卡車，市府將特定區土地劃分5筆為娛樂專用區，標售新台幣101億元，把八里當賺錢的金雞母，但八里卻沒有運動中心等民生設施。

侯友宜表示，希望台北港土地充分利用，帶動產業發展，目前土地所有權人還沒提完整計畫，當時招標遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最嚴峻的時候，流標多次，設定地上權也沒有成功，就是招不出去。

經發局長何怡明表示，有邀廠商開會，並發文請廠商提供規劃內容，廠商表達都在規劃中，廠商可能有其他替選方案在評估中，會請廠商優於考量朝娛樂方向。

侯友宜表示，引進招商帶動八里發展，搭配交通設施，台北港地理位置具有優勢，如何帶動產業發展會從各角度思考與協助並持續做相關規劃。鄭宇恩也期盼市府投入資金建設八里區運動中心等民生設施。