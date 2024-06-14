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把火車當汽旅？妻揭司機員夫上班偷情荒淫行徑卻無下文 台鐵終出招

南以忘懷瓜A滋味 全國大南瓜比賽淡水登場

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
6月15至16日於淡水金色水岸舉辦全國大南瓜比賽及展售會，歡迎民眾踴躍前往。 圖／紅樹林有線電視提供
6月15至16日於淡水金色水岸舉辦全國大南瓜比賽及展售會，歡迎民眾踴躍前往。 圖／紅樹林有線電視提供

全國大南瓜比賽將於6月15至16日在淡水金色水岸舉辦全國大南瓜比賽及展售會，分成重量組、創意組及品質組評鑑，現場有參賽大南瓜及創意南瓜展示、在地農產市集、南瓜圓DIY體驗、夏日萬聖節猜拳送糖果活動、青農食農教育講座等活動，於展售會消費滿300元將能獲得南瓜彩繪體驗券或抽獎券，可以進行小南瓜彩繪體驗或有機會抽中南瓜加工商品禮盒，相當豐富。

淡水農會總幹事高忠表示，農會與福容大飯店、將捷金鬱金香酒店、禮萊國際酒店球場餐廳、之間茶食器、真食手作、等等共17家業者合作，推出限定南瓜料理像是南瓜炸燉飯、南瓜蛋捲、南瓜乳酪蛋糕等，6月4日起至6月30日至合作店家消費即可獲得折價券，憑券至淡水農會超市購買南瓜產品享滿100元折10元優惠，歡迎大家來淡水品嘗料理。

總幹事高忠表示，每年5月至6月是淡水栗子南瓜產季，淡水栗子南瓜年產量約20萬公斤，並因大屯山系優質土壤及水源，加上農業局與淡水區農會輔導農友改善種植方法，讓淡水栗子南瓜甜度最高可達18度，更從101年起開辦全國大南瓜比賽，不僅在地業者推出南瓜料理，也開發南瓜加工商品，拓展南瓜多元通路，提高農友種植意願，市府與各地區農會也持續努力推動在地特色農產，落實「吃在地、食當季」理念，減少食物里程，把當季健康推廣給市民朋友們，持續打造新北農業健康市。

南瓜乳酪 淡水 農會

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