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士林溪山里終於要有自來水 里長：夏天不怕乾旱沒水喝了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北士林溪山里今年4月發生水質事件，造成上百位人上吐下瀉，市府當時在當地設自來水取水處，供居民裝水。本報系資料照。
台北士林溪山里今年4月發生水質事件，造成上百位人上吐下瀉，市府當時在當地設自來水取水處，供居民裝水。本報系資料照。

台北士林溪山里4月發生水質事件，上百位居民上吐下瀉，市長蔣萬安今在士林區「市長與里長有約」承諾編列經費近3億元，115年完成溪山里及平等里自來水接管工程，確保市民用水安全。當地里長透露，里內夏天常缺水，里民得節省用水，如今將接管自來水，即便要先負擔數萬元設備費，里民仍願意，未來夏天乾旱就不怕沒水用。

北水處表示，溪山里民目前接水意願接近7成，在土地取得上已經確認，唯一還未確定的有一處，已經和里長會勘過，在下周一會進一步會勘確認，預計在115年完成。

溪山里長黃慧芬表示，氣候變遷，乾旱愈來愈嚴重，到處都在缺水，雖然溪山里長年飲用山泉水，但是夏天到來、降雨不多、容易缺水，特別是傍晚家家戶戶都在用水煮飯、洗澡，水源一時間供不應求。正因如此，里民近年才盼望能接管自來水，以便生活用水穩定。

黃慧芬說，上次水質事件迄今，目前里內用水狀況良好，北水處有來當地水源地加氯消毒，每天都會定期檢測水質的大腸桿菌數據。如今能接管自來水，儘管主幹管至各家的管線須使用者付費，費用包含裝水表得花數萬元，多數里民仍願意，未來就不用怕沒水可用。

台北士林溪山里長黃慧芬。本報系資料照。
台北士林溪山里長黃慧芬。本報系資料照。

大腸桿菌 水質

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