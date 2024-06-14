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把火車當汽旅？妻揭司機員夫上班偷情荒淫行徑卻無下文 台鐵終出招

新北市雙溪坪溪古道好消暑 綠樹林蔭溪水透心涼

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區泰平里的坪溪古道，綠樹林蔭的沿溪步道平坦好走，途中有兩處涉水點，雙溪區長林銚傑帶著幾位里長到坪溪古道走走，感受大自然的洗禮。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區泰平里的坪溪古道，綠樹林蔭的沿溪步道平坦好走，途中有兩處涉水點，雙溪區長林銚傑帶著幾位里長到坪溪古道走走，感受大自然的洗禮。 圖／觀天下有線電視提供

時序進入夏季，不少人會選擇戶外踏青，在雙溪區泰平里的坪溪古道，綠樹林蔭的沿溪步道平坦好走，適合親子同遊，途中有兩處涉水點，單程全長約1.5公里，步道終點的觀景台可眺望龜山島海景，是夏日戲水健行的絕佳路線，雙溪區區長林銚傑今(14)日也帶著幾位里長到坪溪古道走走，感受大自然的洗禮。

雙溪區區長林銚傑說明，坪溪古道是屬於淡蘭古道的中路，步道兩旁排列筆直的柳杉林與蕨類一路相伴，伴隨旅人走過涓涓細流的坪溪，沉浸於群山的懷抱中，享受繁忙都市間感受不到的清幽。而全長1.5公里的古道，多為平坦寬闊，不僅適合全家老小來趟踏青健行之旅，伴溪而行的獨特體驗，更是成為登山客熱門古道，

區長林銚傑表示，坪溪古道全程都有綠蔭遮蔽，途中有兩次涉水點，不少登山客也會走水路溯溪，若是想要溯溪走完古道全程，建議穿著溯溪鞋或雨鞋。溪水流速和緩且水質清澈，最深處至小腿肚，很適合夏日前來戲水、觀察溪中生態，還能看到魚群悠游自在的樣子。

在古道的終點有一處觀景台，在天氣晴朗之際，可以遠眺龜山島與太平洋美景；在陰天時，則能欣賞山嵐朦朧之美。如果時間充裕、裝備、水與乾糧齊全，從終點可接續前往淡蘭古道的支線-石空古道，一路直達頭城外澳，走完淡蘭古道中路的最後一哩路。

淡蘭古道 溯溪 雙溪區

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