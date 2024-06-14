金山分局警察節大會超萌 幼童穿警制服表演慶祝

六月十五日是警察節，金山分局暨警察之友會金山辦事處辦理113年警察節大會，現場除了表揚，還有一大亮點就是來了一群超萌可愛的小小警察，由萬里幼兒園的小朋友換上了警察小制服，在舞台上表演，為警察大會揭開序幕，也要感謝警察叔叔阿姨們的辛勞。

市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，平日裡辦活動常常受到警察的協助與警友會金山辦事處的支持，因此在這麼特別的日子裡，小朋友一定要來祝福警察叔叔阿姨們警察節快樂。

金山警分局分局長沈明義表示，這麼特別的日子裡，感謝萬里幼兒園小朋友來到分局表演，他們超萌又亂中有序的唱跳瞬間為嚴肅的分局加入了活潑、歡快的氛圍，也藉此勉勵同仁要向小朋友的表演一樣，要有團隊神也要獨立作戰。

第一次穿上警察制服的小朋友非常興奮，在舞台上賣力的演出，就是希望能夠展現最好的一面給平日裡很照顧自己的警察叔叔阿姨看，活動結束也有不少小朋友說未來長大要當警察，幫大家抓小偷，也守護民眾的安全。