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北捷南環段近考試院工程案 6家領標仍流標

中央社／ 台北14日電
考試院。圖／考試院提供
考試院。圖／考試院提供

台北捷運局今天表示，環狀線南環段經考試院區附近CF670區段標工程，有6家廠商領標，因無業者投標流標，會再檢討。議員指此案是第5度流標，市府未即時應對。

國民黨台北市議員曾獻瑩發布新聞資料指出，北捷南環段CF670標（新店-政大段）再流標，這已是第5次流標，認為市府未能及時應對可預見流標情況，再次讓文山區市民期待落空，市府應盡快進行補救措施。

捷運工程局發布新聞資料表示，環狀線南環段分2個區段標，其中CF670A區段標工程由大陸工程得標、去年6月13日開工；另CF670區段標工程今年4月30日公告招標，今天開標，6家廠商領標，因無廠商投標而再流標。

捷運局指出，CF670區段標工程包括Y2A、Y03、Y04、Y05站地下車站和各站的水電、環控及4段潛盾隧道，因鄰近考試院的院區，有路幅狹窄、管線分佈眾多等施工困難因素，加上缺工缺料、公共工程釋出數量眾多等不利因素，導致增加廠商投標顧慮。

捷運局表示，為增強投標意願，已多次因應廠商意見檢討，並調整招標預算與施工規範，如協調考試院在開工後，減少安排在國家考場的場次，或會同廠商辦說明會檢討縮減站體可能性，且先試挖確認管線位置、依特定條款增加現場實際狀況進行調整彈性等，盼降低廠商施工風險與疑慮。

捷運局指出，因應再度流標，會再針對廠商在招標期間反映意見，具體檢討招標文件及預算調整方式，盼早日招標實現全線動工目標，也希望廠商一起為提供民眾便利運輸及公共效益，加入捷運工程施作團隊。

捷運 考試院 議員

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