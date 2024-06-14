新北市新莊里長辦桌球比賽 宜蘭民眾也來報名

新莊區思賢里舉辦卓越乒乓盃桌球賽，本來是希望促進里民運動風氣，後來開放各界報名，有宜蘭民眾特別報名比賽。

舉辦這場乒乓球比賽的思賢里里長楊祐全才30多歲、單身，國立宜蘭大學畢業之後熱心公益，擔任淨水器職業工會理事長，當選里長之後發現思賢里的退休長輩喜歡打桌球，鑒於新莊桌球運動非常盛行，各校的校隊眾多，卻沒有新莊地區的桌球賽事，所以願意出面舉辦，也有企業贊助獎品，期盼能透過爭取更多桌球賽事活動，鼓勵風氣也栽培新莊的人才培育。

思賢里卓越兵乓盃比賽是由思賢里里長辦公處與卓越乒乓球館共同舉辦，分成國小組以及公開組兩組，預賽採分組循環賽制，決賽採單淘汰賽制，公開組由林宗佑獲得冠軍，國小組的冠軍則是中信國小的少年國手吳浣鎧，吳浣鎧還跨組獲得公開組亞軍。

從宜蘭羅東特別前來報名比賽的黃峯謙說，他是來看孫子打球，自己也順便報名比賽。黃峯謙過去是打網球，為了陪伴孫子成長而開始學習桌球。

思賢里卓越兵乓盃比賽在中港第一市民活動中心舉行，第一次舉辦就吸引了六十位民眾報名參賽。思賢里里長楊祐全說，明年還會繼續舉辦，歡迎大家繼續共襄盛舉。

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