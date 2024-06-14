台版迪士尼「賣地」變倉儲中心 新北市議員斥八里被當金雞母

新北市原規畫在八里台北港娛樂專區打造「台版迪士尼」，但招商不順，放寬土地用途。市議員鄭宇恩質詢時痛批市府把地方當「金雞母」，說從台版迪士尼到娛樂專區，現況卻是留下無數大卡車。新北市長侯友宜表示，當時是疫情最嚴峻時候，流標很多次，設定地上權也沒成功，招標不出去，才會慢慢走到這樣。

鄭宇恩今總質詢時表示，台北港娛樂專區過去希望觀光產業進駐，但市府卻一直改變計畫，認為要放寬容許使用，廠商才會進來，但北市北投士林科學園區的土地利用，就是設定地上權方式，「為何新北不比照？」當時廠商說，台北港得標專用區包含娛樂、新創、商務、旅館、科技、辦公、研發中心等方向，著手要規畫複合型商務特區，但今年2月卻預計規畫產業智慧物流跟倉儲冷鏈區。

鄭宇恩說，原本3大筆土地切分成5筆、開放使用項目，最後售得101億元，「到底留給八里人什麼？」士北科至少還是設定地上權，可以設定年限跟開發項目，「新北為何不堅持一下？且當初說的項目都沒有，新北就是被騙了」。

侯友宜表示，都有跟業者討論，當然要帶動產業發展，但目前土地所有權人未提出完整計畫，市府仍持續在接洽，招商當時有時空背景，是疫情最嚴峻時候，流標很多次、設定地上權也沒成功，就是招標不出去，才會慢慢走到這樣。經發局長何怡明補充，有正式發文要廠商優於考量，可能有其他替選方案評估中。

鄭宇恩強調，八里人對娛樂專區充滿期待，從台版迪士尼到娛樂專區，現況卻是留下大卡車，且市府賣掉地，對廠商一點約束力都沒有，要求市府必須讓廠商把當初承諾的都要做出來。

侯友宜表示，要帶動地方產業發展，必須引進招商進駐帶動八里發展，並搭配交通設備，台北港有其優勢地理位置，對於如何帶動產業，要用周遭腹地去看，且起碼八里國中遷校等都可以使用這筆平均地權基金。