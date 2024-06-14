京華城案調查報告7月定稿 著重柯文哲等人行政責任

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」所有訪談已結束，今8度開會重點是調查報告的方向與內容，包含前市長柯文哲、前副市長彭振聲等人的行政責任，預計再開會2至3次，7月定稿，將送廉政署，不排除向監察院提出糾正或彈劾。另，京華城案有無金流與對價關係，專案小組建議市府交由司法機關調查。

游淑慧會後轉述，監察院糾正該案容積獎勵給予有缺失是「結果」，專案小組則調查「起因」，為何該案會進入都委會，以及適法性、對價性與公益性問題，最後仍給獎勵、甚至是不可引用的都更獎勵；所有訪談已結束，柯文哲、彭振聲不願意來，小組也不會再等待，今日會議即開始討論調查報告的內容與方向。

她指出，京華城針對逾12萬平方公尺樓地板面積提行政訴訟敗訴後，市府有人建議京華城提案改提都更容獎再送都委會，雙方都有相關文字紀錄，如今市府卻沒人承認是誰給的建議，後續將交由廉政署調查。另，市府讓都委會扮演審議、研議角色，陷入裁判兼教練狀況，是彭與都發局前局長黃景茂所為，此行政責任也會在調查報告呈現。

游淑慧說明市長、副市長的行政首長責任，柯在此案有把關責任、准許權利，他不只轉送陳情信、裁示盡快處理、批示相關公文，甚至把該案當作府級重大案件，指派應該客觀中立的時任副市長、都委會主席彭振聲擔任私人案「專案經理」，角色衝突是否合宜。

她說，彭責任在於專案經理角色，應來說明卻沒說明，將由司法機關調查；彭是都委會主席，卻未處理府外委員針對對價性等所提意見；再者是對價性，彭應請各局處事前評估、在都委會表達意見，專案小組質疑為何此案沒估價，都發局稱因市長指示才趕快送都委會、也認為各局處會中會表達意見，但矛盾的是，事前沒評估、府內委員也未表達意見，最後該案過關。

游指出，市長指示交辦、副市長擔任專案經理是暗示，對於公務機關、委員是一種態度表現，不能說最後是共識決通過，市長若覺得都委會決議有問題，仍可不公告。另，京華城曾先後拜訪彭與黃、柯，卻未有廉政倫理事件登錄，政風處今回覆，判斷此行為是關說案，而非遊說案。

據悉，專案小組成員調查發現一些資料並質疑，京華城案有無金流與對價關係，由於專案小組無法釐清適法性，不適合列入調查報告，建議市府交由廉政署等司法機關後續調查。

游淑慧強調，專案小組沒有法律判斷及權利，最後會將調查報告送至廉政署，是否送監察院糾正或彈劾柯、彭等人待討論；今天討論出調查報告架構，由幕僚整理初稿，另已發文內政部釋疑待回覆，下次會議訂於6月24日，預計再開會2至3次，7月就會定稿。