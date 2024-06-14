中央畫淡海醫療次分區、議員籲爭取醫療園區 侯友宜：一定會溝通

淡水地區醫療只能仰賴台北馬偕淡水院區，國土署正在推動淡海新市鎮二期計畫，民代指出，到今年底，淡水人口將突破20萬人，醫療資源不足，市府應及早向中央建議設醫療園區。市長侯友宜表示，一定會叫城鄉局跟中央溝通，若可無償拿回來自己做也沒問題。

衛福部今年5月公告「醫院設立或擴充許可辦法」修正草案，將新增淡海醫療次分區，新北市議員鄭宇恩指出，修正案通過後淡海將有空間可以設置病床，市府要盡快展開新設醫院的選址，並展開財務試算等可行性評估，才能在淡海二期草案公展之前，和國土署來爭取及討論。

鄭宇恩指出，按草案規畫，淡海地區預計有增加約500床的空間，對於新設醫院的選址和開發方式，市府應積極評估。有2個方案可選，一是市府向國土署有償撥用新市鎮土地，因是有償撥用，可比照土城醫院辦理BOT來鼓勵民間投資。

二是趁淡海二期規畫階段，向國土署爭取在徵收計畫中載明「無償」撥供需地機關，但就必須是由公有的新北聯醫開發經營。鄭宇恩也質詢侯友宜「屬意哪個方案？」，侯友宜答詢，若可無償撥地，市府拿回來自己做不是問題，2個方案市府都會做好評估。

鄭宇恩表示，無論是哪一個方案，都需要配合國土署淡海二期草案公展期程，市府應盡速展開選址、財務試算、主體及附屬事業比例規畫等展開可行性評估。

衛生局表示，原本淡水、三芝、石門與台北士林北投為同區，每萬人口病床數70床，超過法規上限50床，無法增設病床。經新北反映後，中央將淡水、三芝、石門、八里畫為淡海次區域，人口數及病床數相對少，每萬人口病床數比下降為30.8床，依醫療網計畫每萬人口35床為目標，市府評估可增加113床，如以法規上限50床計算，則可增加517床。

針對方案選擇部分，衛生局表示，醫療用地原則還是有償使用，至於是朝BOT模式招商或是市府自建，相關內容還待土地規劃確定後，才能進行相關財務評估和細部規畫設計。

城鄉局長黃國峰表示，中央都會定期開工作會議，也會在會中反映。淡海第二期超過1100公頃，面積龐大，將分兩區開發，中央在今年7至9月將針對淡海第二期一區開地方說明會，市府也會出席並表達畫設醫療用地，補足醫療量能，草案公展時間為今年底至明年初。