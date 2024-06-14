南環段5度流標 北捷：與廠商溝通調整

台北捷運南環段CF670標（新店-政大段）今天上午才開標，就遭逢第5次流標。據了解，該區段穿過淡水河及基隆河，施工難度高等原因，不過，北市議員曾獻瑩指出，廠商提出多項需求，但是捷運局卻沒有處理，擔心影響整體工程進度。捷運局表示，因應廠商所提的狀況調整，目前進度仍在管控內。

該CF670區段標工程，包含Y2A、Y03、Y04及Y05站等4座地下車站及各站的水電、環控，以及四段潛盾隧道，除了施工困難之外，還會經過一年多達100多天在考試的考試院，也是影響施工進度和工人出工意願。

曾獻瑩說，雖然這次招標金額有向上調整，但是廠商針對招標文件、相關契約條款，提出了50項回應意見，其中29項跟合約有關的意見中，只有4項得到捷運局回覆，其他都是維持原條文，顯見雙方沒有共識。

他也說，上次流標後，捷運局辦理廠商說明會，會中就有廠商針對考試院的工程區段，希望主管機關能先向民眾、里民預先協調處理，結果捷運局也未妥善處理。

另外，曾獻瑩說，市長蔣萬安承諾要跟廠商溝通，全力促成南環段新店到政大段發包，然而市府對廠商的溝通仍有許多未竟之處，應該盡快補救。

北捷第二區工程處說明，今天開標有6家廠商領標，但是沒有廠商投標而再度流標，由於此處工程路幅狹窄、管線分布眾多等施工環境困難，也鄰近考試院，加上大環境缺工缺料、公共工程釋出數量眾多等，才會影響到廠商投標顧慮。

北捷第二區工程處說，為了增強廠商投標意願，多次因應廠商意見檢討並調整招標預算與施工規範，像是與考試院協調開工後，減少於國家考場安排考試的場次，同步辦理民眾說明會，持續檢討縮減站體的可能性，先行試挖確認管線位置，並於特定條款增加因應現場實際狀況調整。

北捷第二區工程處表示，將會再針對廠商於招標期間反應的意見，具體檢討招標文件及預算調整方式，盡快招標早日實現全線動工目標。