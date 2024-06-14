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農業最缺人...侯友宜選總統曾提「移工平台」 2農會評估中

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
侯友宜今議會備詢時表示，農民缺工最嚴重，他已跟農業局交代，農會可建構平台來調度人力。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今議會備詢時表示，農民缺工最嚴重，他已跟農業局交代，農會可建構平台來調度人力。記者張曼蘋／攝影

全台缺工問題嚴重，新北市長侯友宜去年競選總統曾提過成立移工平台。侯今議會備詢時表示，農民缺工最嚴重，他已跟農業局交代，農會可建構平台來調度人力，包括哪些可以請移工、什麼季節可互相調配，「這個我可以先做啦」，但如何讓移工進來，要看中央政策。農業局表示，目前已有2家農會評估中。

民進黨市議員周雅玲今總質詢提到缺工缺料問題，表示侯友宜去年主張的政策，雖然無緣從中央落實到地方，但可以從新北實現，「新北缺工缺料如何解決？」

侯友宜表示，最重要是中央的移工政策要不要開放、平台要不要去介接，像是農忙或非農忙時，可以做一個調整機制，「如果內部可以做的就調整機制，若中央可以引進的就去引進，中央地方共同合作解決缺工問題」。

侯友宜坦言，農民缺工最嚴重，他已交代下去，農會可以建構平台來調度人力，「這個我可以先做啦」，但如何進來要看中央的移工政策要不要開放。他更強調，就他的權責範圍內，可以解決的就會去解決。

農業局補充，新北畜牧業已有21家畜牧業者通過申請移工，另新北多為小型農業，以家庭人力為主，於採收期間較有臨時性、短期的人力需求，目前2家農會在評估實際需求及成本，也輔導農會建置農業人力調度平台。

另外周雅玲也提到偏鄉公車司機荒，表示業者稱因缺工，導致有些車無法行駛，要求具體改善。她說，桃園曾針對偏鄉補助公車司機1萬元，盼新北市府在有限財源情況下，實質挹注資源。

侯友宜表示，今年會請交通局就薪資待遇福利提出通盤性檢討，不要讓偏鄉公車司機找不到人，新北對於公車駕駛人力有補貼運價，會與業者溝通協調朝此方向走。

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