解決溪山、平等里水質 蔣萬安：編3億完成自來水接管

台北市長蔣萬安上午出席士林區「市長與里長有約」針對溪山里水源大腸桿菌超標事件，承諾編列經費近3億，希望在115年完成溪山里及平等里自來水接管的工程，確保市民用水安全。溪山里長黃慧芬表示，目前遇到一個困難就是配水池設置，需要一條維修的道路，希望市府協助，北水處也表示下周將去會勘。

溪山里及平等里自來水接管的工程，上午溪山里提案，蔣萬安說，自來水處在5月7日辦理地方說明會，也做了意見調查，編訂相關預算，預估3億經費，完成相關自來水管線的改善工程計畫，預計大概有21.2公里長，市府認為台北市身為首善之區，雖然最後這一小段很困難，過去這麼多年，包括地方有不同意見等，但市府願意投入相關經費，把最後這一哩路完成。

蔣萬安也感謝黃慧芬在溪山里水源大腸桿菌超標事件中，第一時間協助里民，當時北市府也立即因應，由聯合醫院醫護團隊進駐設立診療站、並在聯合醫院陽明院區開設急性腸胃炎特別門診，他表示，市府已編列相關經費，希望在3年內完成溪山里及平等里自來水接管的工程，確保市民用水安全。

北水處表示，溪山里民目前接水意願接近7成，在土地取得上已經確認，唯一還未確定的有一處，已經和里長會勘過，在下周一會進一步會勘確認，預計在115年完成。

黃慧芬說，很感謝蔣萬安在溪山里水源大腸桿菌超標事件中的幫忙，但目前遇到一個困難就是配水池設置，需要工務局大地處幫忙，希望有一條維修的道路，因配水站位置比較高，有維修道路，配水站才能順利完成。