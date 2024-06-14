基北北桃環保平台會議 暑假擴大夜間攔查噪音車輛

桃園市環保局今天表示，透過基北北桃環保交流合作平台會議除了分享靜桃專案執行成果，還決議提案建議中央針對第5至6期車原地機動車輛噪音管制標準加嚴，訂定夜間機動車輛噪音管制標準，及提高裁處金額。另外，考量暑假將屆，基北北桃擬針對暑假夜間攔查噪音車輛擴大聯合辦理，也在現場獲得一致共識。

環保局長陳世偉表示，靜桃專案去年6月啟動至今恰好屆滿周年，這段期間結合警方聯合稽查，共取締噪音車輛達2657件，聯合稽查攔檢達2152件為全國之冠，並且針對非法改裝排氣的溯源調查，共查核了284家，針對違反商業登記法的廠家進行裁處了7家，陳情數量迄今減少了23.5%已顯見成效，還給市民朋友一個安寧舒適的夜晚。

環保局表示，昨天基北北桃環保交流合作平台會議上，除了在噪音管制上顯有成效，在底渣去化、飛灰穩定化物處置、區域垃圾、廚餘處理及焚化再生粒料去化互助合作也有相當程度的討論，4市聯防互補展現功效。

環保局表示基北北桃環保交流合作平台舉辦迄今，針對各方面的議題討論及提案數已經超過20項以上，討論的議題種類也相當多元，已能體現跨域橫向交流的重要，未來將持續攜手維護4市共同美好的生活環境，一起守護基北北桃市民的健康與生活環境品質。