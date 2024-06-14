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選總統政見被要求「新北實現」 侯友宜：我當選就做嘛

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
民進黨議員今拿出新北市長侯友宜去年提出的總統競選政見，希望能在新北實現，舉牌高喊「選舉開政見，新北要實現」。記者張曼蘋／攝影
民進黨議員今拿出新北市長侯友宜去年提出的總統競選政見，希望能在新北實現，舉牌高喊「選舉開政見，新北要實現」。記者張曼蘋／攝影

新北市議會今總質詢，民進黨議員今拿出新北市長侯友宜去年提出的總統競選政見，希望能在新北實現，舉牌高喊「選舉開政見，新北要實現」。侯友宜則說，「我當選就一定做嘛」，但新北財源有限，只能逐步去做調整。

市議員鄭宇恩、張嘉玲、廖宜琨、鍾宏仁、周雅玲、黃俊哲今拿出侯友宜的總統政見，包括凍卵補貼、三胎購屋補貼100萬、缺工問題、老人健保免費等質詢。其中張嘉玲問，三胎購屋補貼100萬、凍卵等政見是否能從新北實現，「無論您當選與否，都應該要心繫我們市民」。

侯友宜說，當然鼓勵大家生育，因此提高生育獎勵金為第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎（含）以上5萬元，知道很多土樹三鶯的民眾，為了要拿到生育補貼遷到桃園八德，都有這種情況，「我希望北北基桃拉平，也才會生育補助調整到『345』」。

張嘉玲說，雖然凍卵補助有調整，但就是「少了一些」，當初侯的總統政見是說經過醫療評估就可以補助，「但現在新北好像只做了20分而已」。

「我當選就一定做嘛。」侯友宜說，今年就逐步去做，但新北財源有限，而提升經常性醫療保健支出占GDP達8%，中央有能力去做，他希望大家要全國一致，不能只有新北或其他地方，新北市就現有財源一步步到位，未來再逐步去調整，未來會朝這方向努力。

至於三胎補助100萬購屋，侯友宜再說，「剛剛講過，如果（當選）現在我就開始做，但沒關係」，地方在現有財源內，在第三胎能可以做什麼就多做一點，還是要拜託財劃法，他也會拜託立法院努力，朝野要有共識，這邊吵來吵去也不是辦法，而新北是六都人均預算最少，若提升就可以考慮。

最後，張嘉玲說，真的很希望侯的總統政見可以實踐。侯友宜也回，「我也很想做啊」。

民進黨議員今拿出新北市長侯友宜去年提出的總統競選政見質詢。記者張曼蘋／攝影
民進黨議員今拿出新北市長侯友宜去年提出的總統競選政見質詢。記者張曼蘋／攝影

侯友宜 生育補助

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