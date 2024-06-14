板橋公寓頂加養81隻犬貓臭味難忍 沒結育、沒打疫苗 飼主罰48.5萬元
新北一位飼主住板橋長江路某公寓頂樓加蓋，飼養大量寵物，排泄物臭味嚴重影響住戶，多次被舉報，動保處表示，該飼主去年承租板橋三民路一間公寓頂樓，飼養63隻犬貓，已被罰20萬3000元，如今增加到81隻，飼主聲稱是中途之家，但沒幫犬貓絕育、打狂犬病疫苗，部分犬隻沒有晶片轉讓，再被罰28萬2500元。
動保處在3至4月不斷接獲民眾通報，與環保局、警察局共同前往該址，人員才靠近門口處就聞到濃烈的寵物排泄物味道，一進門後動保員便認出該名飼主為累犯，飼主去年承租板橋三民路一間公寓頂樓，當時飼養共計63隻犬貓，也是因為飼養環境不當等問題遭住戶檢舉。
該飼主飼養的犬貓未完成晶片轉讓、未絕育、未定期施打狂犬病疫苗，已違反動保法及動物傳染病防治條例，曾開罰20萬3000元罰鍰，後因三民路房東不堪多數鄰居責罵，尋求法律程序請法院強制飼主搬遷。
動保處表示，該飼主搬遷至長江路後，仍不減量飼養，反而越養越多，動保員現場稽查時，責令飼主限期改善，並提出協助送養方案，但未獲飼主接受。
該飼主自稱是中途之家，專門中途他人無法繼續飼養及寵物業者汰除的犬隻尋找新飼主，經查部分犬隻未進行晶片轉讓、未絕育及未定期施打狂犬病疫苗，依動保法第31、22、45條規定，共開罰28萬2500元，該飼主已在5月底搬離長江路。
動保處表示，設立中途之家協助動物認養本是件美事，但因收容數量超過送養的數量，且未提供良好的飼養環境屢勸未改，甚至使鄰近住戶不堪其擾，僅憑飼主一人之力難以應付這麼多隻犬、貓照護，呼籲飼主應妥善評估自身照護能力，飼養寵物應量力而為，切勿飼養超出自己所能負擔的能力。
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