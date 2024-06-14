快訊

上海市長層級來「不會太高」？蔣萬安8字原則回陸委會

高雄「洗鞋職人」開保時捷國道喪命 母悲泣：出發前說雨下很大

LINE免費貼圖9款來了！這款自訂訊息爽用180天 還有拉布拉多、貓皇超Q

板橋公寓頂加養81隻犬貓臭味難忍 沒結育、沒打疫苗 飼主罰48.5萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
該飼主住在板橋長江路的公寓頂樓加蓋處，房內空間不大卻飼養大量犬、貓。圖／新北市動保處提供
該飼主住在板橋長江路的公寓頂樓加蓋處，房內空間不大卻飼養大量犬、貓。圖／新北市動保處提供

新北一位飼主住板橋長江路某公寓頂樓加蓋，飼養大量寵物，排泄物臭味嚴重影響住戶，多次被舉報，動保處表示，該飼主去年承租板橋三民路一間公寓頂樓，飼養63隻犬貓，已被罰20萬3000元，如今增加到81隻，飼主聲稱是中途之家，但沒幫犬貓絕育、打狂犬病疫苗，部分犬隻沒有晶片轉讓，再被罰28萬2500元。

動保處在3至4月不斷接獲民眾通報，與環保局、警察局共同前往該址，人員才靠近門口處就聞到濃烈的寵物排泄物味道，一進門後動保員便認出該名飼主為累犯，飼主去年承租板橋三民路一間公寓頂樓，當時飼養共計63隻犬貓，也是因為飼養環境不當等問題遭住戶檢舉。

該飼主飼養的犬貓未完成晶片轉讓、未絕育、未定期施打狂犬病疫苗，已違反動保法及動物傳染病防治條例，曾開罰20萬3000元罰鍰，後因三民路房東不堪多數鄰居責罵，尋求法律程序請法院強制飼主搬遷。

動保處表示，該飼主搬遷至長江路後，仍不減量飼養，反而越養越多，動保員現場稽查時，責令飼主限期改善，並提出協助送養方案，但未獲飼主接受。

該飼主自稱是中途之家，專門中途他人無法繼續飼養及寵物業者汰除的犬隻尋找新飼主，經查部分犬隻未進行晶片轉讓、未絕育及未定期施打狂犬病疫苗，依動保法第31、22、45條規定，共開罰28萬2500元，該飼主已在5月底搬離長江路。

動保處表示，設立中途之家協助動物認養本是件美事，但因收容數量超過送養的數量，且未提供良好的飼養環境屢勸未改，甚至使鄰近住戶不堪其擾，僅憑飼主一人之力難以應付這麼多隻犬、貓照護，呼籲飼主應妥善評估自身照護能力，飼養寵物應量力而為，切勿飼養超出自己所能負擔的能力。

犬、貓飼養活動空間狹窄。圖／新北市動保處提供
犬、貓飼養活動空間狹窄。圖／新北市動保處提供
動保員進到房間內稽查，發現地上很多排泄物。圖／新北市動保處提供
動保員進到房間內稽查，發現地上很多排泄物。圖／新北市動保處提供

住戶 寵物 狂犬病疫苗

延伸閱讀

板橋江子翠海砂屋都更通過 將重建24層大樓

兔子、鸚鵡等14隻特殊寵物 桃園動保處開放認養

COVID-19疫情再起 陳其邁籲民眾補打XBB疫苗

新自強號板橋到高雄7小時 網笑翻：訂錯了「環島快半圈」

相關新聞

台北市首創「共享機車專用格」 一般機車停放將開罰

為鼓勵民眾使用共享運具，北市交通局與松山區富錦里、信義區興隆里合作，將部分汽車格改為「共享機車專用停車格」，一般機車禁止...

環狀線咎責「若北市該負責會要求？」 侯友宜：當然

新北捷運環狀線修復約1年，粗估需4.42億元，先由新北市府災害準備金支應。新北市議員張維倩今議會總質詢問修復期程及責任歸...

基北北桃環保平台會議 暑假擴大夜間攔查噪音車輛

桃園市環保局今天表示，透過基北北桃環保交流合作平台會議除了分享靜桃專案執行成果，還決議提案建議中央針對第5至6期車原地機...

選總統政見被要求「新北實現」 侯友宜：我當選就做嘛

新北市議會今總質詢，民進黨議員今拿出新北市長侯友宜去年提出的總統競選政見，希望能在新北實現，舉牌高喊「選舉開政見，新北要...

板橋公寓頂加養81隻犬貓臭味難忍 沒結育、沒打疫苗 飼主罰48.5萬元

新北一位飼主住板橋長江路某公寓頂樓加蓋，飼養大量寵物，排泄物臭味嚴重影響住戶，多次被舉報，動保處表示，該飼主去年承租板橋...

新北文化局稱府中雙城促進經濟 民代批地方只能自力救濟

新北市文化局日前在市政會議專案報告以「構府中 築新北」為題，強調今年從府中雙城出發，在軟硬體建設下及文化助力，將府中雙城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。