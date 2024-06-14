新北文化局稱府中雙城促進經濟 民代批地方只能自力救濟
新北市文化局日前在市政會議專案報告以「構府中 築新北」為題，強調今年從府中雙城出發，在軟硬體建設下及文化助力，將府中雙城打造為新美學生活場域促進經濟，但板橋民代批評，府中雙城改善最多就是人行道，市府並不重視府中雙城市府品牌建置，新舊城故事早已消失殆盡也不被文化局重視，地方只能自立救濟。
文化局長張䕒育在報告中指出，府中雙城由文化局整合各局處串連在地節慶及藝術人文，辦理府中雙城品牌活動，今年打造連續6周系列活動，在府中廣場步行區化身時裝伸展台，接續6月19日起由「2024新北市街頭學校」接棒，透過美學廊帶形塑府中雙城城市特色，表示2020年累計至今年底，府中雙城共計舉辦79場活動，藉此活絡商圈經濟。
板橋民眾則認為，府中除了增加地下室機車停車場、縣民、重慶路口馬路變人行道後偶而擺些攤販，其餘沒有太多改變的感覺。就連一旁舊板橋火車站磚牆都曾被亂塗鴉，遑論有府中有美學的感覺。
新北市議員黃淑君表示，府中雙城改善最多的就只是將馬路變人行步道，府中雙城人文故事沒有被兼具，新舊城故事早已消失殆盡，也不被文化局重視。市府並不重視商圈品牌建置，過去說要結合NewTaiPay，現今App使用率極低，無局處推動數位經濟成為空話，更遑論帶動府中經濟，地方只能自立救濟。
黃淑君說府中周遭交通急需檢討，新北歡樂耶誕城即將到來，板橋又要陷入交通黑暗期，過去也曾有網友揭露上班時間百人在府中廣場狂奔畫面，市府空有名號，卻無軟體檢討建置，新北市府還需要繼續努力。
文化局則表示，府中雙城6月初剛結束的新北構時尚活動，不只結合永續議題，更在主題特展中帶領市民朋友回溯府中珍貴的歷史記憶。2023年府中奇幻城也結合過去枋橋驛車站意象。府中雙城網彙整府中雙城區域最新活動資訊並邀請在地及特約撰稿專欄作家進行深入報導，讓民眾藉由多元管道，了解府中活動資訊及歷史脈絡。
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