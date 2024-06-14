新北文化局稱府中雙城促進經濟 民代批地方只能自力救濟

新北市文化局日前在市政會議專案報告以「構府中 築新北」為題，強調今年從府中雙城出發，在軟硬體建設下及文化助力，將府中雙城打造為新美學生活場域促進經濟，但板橋民代批評，府中雙城改善最多就是人行道，市府並不重視府中雙城市府品牌建置，新舊城故事早已消失殆盡也不被文化局重視，地方只能自立救濟。

文化局長張䕒育在報告中指出，府中雙城由文化局整合各局處串連在地節慶及藝術人文，辦理府中雙城品牌活動，今年打造連續6周系列活動，在府中廣場步行區化身時裝伸展台，接續6月19日起由「2024新北市街頭學校」接棒，透過美學廊帶形塑府中雙城城市特色，表示2020年累計至今年底，府中雙城共計舉辦79場活動，藉此活絡商圈經濟。

板橋民眾則認為，府中除了增加地下室機車停車場、縣民、重慶路口馬路變人行道後偶而擺些攤販，其餘沒有太多改變的感覺。就連一旁舊板橋火車站磚牆都曾被亂塗鴉，遑論有府中有美學的感覺。

新北市議員黃淑君表示，府中雙城改善最多的就只是將馬路變人行步道，府中雙城人文故事沒有被兼具，新舊城故事早已消失殆盡，也不被文化局重視。市府並不重視商圈品牌建置，過去說要結合NewTaiPay，現今App使用率極低，無局處推動數位經濟成為空話，更遑論帶動府中經濟，地方只能自立救濟。

黃淑君說府中周遭交通急需檢討，新北歡樂耶誕城即將到來，板橋又要陷入交通黑暗期，過去也曾有網友揭露上班時間百人在府中廣場狂奔畫面，市府空有名號，卻無軟體檢討建置，新北市府還需要繼續努力。